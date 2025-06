McDonald’s Run en Mendoza: mujeres que corren, se desafían y construyen comunidad

En el marco del Día Mundial del Running, una fecha que celebra la conexión entre el cuerpo, la mente y el movimiento, estudios confirman una tendencia que crece con fuerza en Argentina: cada vez más mujeres eligen correr como forma de empoderamiento personal, salud y comunidad.

Según la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportes 2023, dos de cada tres mujeres que realizan actividad deportiva se ejercitan corriendo. Además, datos de Global Web Index (2024-2025) aseguran que las mujeres que corren en Argentina priorizan activamente su bienestar: un 71 % se interesa por el cuidado de la salud, muy por encima del promedio general.

Esto da muestra de que, para muchas, correr no es solo una forma de ejercitarse, sino una manera de vivir, de habitar el espacio público, de desafiar los límites, de reencontrarse con una misma y, sobre todo, de construir redes con otras mujeres que también están “corriendo su camino”.

Algunas historias reflejan con especial claridad el poder transformador de esta práctica y, especialmente, de la carrera impulsada por McDonald’s. Patricia, médica infectóloga y participante desde hace más de 10 años, lo resume así:

“Ingresando al área de aislamiento conocí a Karen, una paciente de 16 años con leucemia aguda. Su deseo era claro: quería el alta médica para correr la carrera de McDonald’s. Le expliqué que no estaba en condiciones, pero su determinación me conmovió. Le propuse que yo entrenaría por las dos, y si ella mejoraba, correríamos juntas. Durante semanas compartimos avances, kilómetros y sueños. Sin embargo, un día antes de la carrera, lamentablemente Karen falleció. Al día siguiente me puse la remera rosa y salí a correr por ella y por mí. Desde entonces, nunca dejé de correr. Ella me enseñó que la vida es corta, que hay que disfrutarla y siempre ir detrás de nuestros sueños”.

Este tipo de vivencias demuestran cómo, más allá del ejercicio físico, correr también se convierte en una herramienta de conexión emocional, de motivación profunda y de homenaje. A lo largo del recorrido, muchas mujeres encuentran en esta práctica un impulso para redescubrirse, para sanar, o para honrar lo vivido.

Además, se le suman beneficios emocionales, sociales y personales que muchas identifican en su día a día: el aumento de la autoestima, la sensación de autonomía o la posibilidad de integrar la actividad física a distintas etapas de la vida.

En estos últimos años, los espacios pensados específicamente para corredoras también han ganado relevancia como entornos más inclusivos y motivadores para quienes están dando sus primeros pasos.

“Desde McDonald’s creemos que correr tiene un valor que va mucho más allá del deporte: es una forma de dejar huella, de superación personal y de conexión entre mujeres. Con McDonald’s Run buscamos crear un espacio donde cada una pueda celebrar su recorrido, compartirlo y desafiarse a más, acompañada por otras”, expresó Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados.

Con fechas ya confirmadas en Mendoza (14 de septiembre) y San Isidro (5 de octubre), las inscripciones para McDonald’s Run ya están abiertas www.mcdonaldsrun.com.ar, con cupos limitados.