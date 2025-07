Ofertas 0km y un súper sorteo de $3 millones: Territorio Yacopini trae más sorpresas en julio

Territorio Yacopini, el concesionario líder de la región cuyana, lanzó su esperada Gran Liquidación de Invierno, una promoción especial que no solo incluye grandes descuentos en vehículos 0 km, sino también un súper sorteo de $3.000.000 en efectivo.

¿Quiénes participan?

Todos aquellos clientes que compren su auto o se suscriban a un plan de ahorro durante el mes de julio, y que patenten o transfieran la unidad hasta el 22 de agosto de 2025, participan automáticamente del sorteo. En caso de resultar ganador un suscriptor de plan de ahorro, obtendrá un Yacocheck por ese valor.

Descuentos exclusivos para tu Okm

Pero este mes todos ganan, porque Yacopini ofrecerá importantes rebajas en modelos seleccionados, como parte de su liquidación de invierno. Así, se pueden encontrar descuentos de hasta 18%, lo que se traduce en rebajas millonarias, en algunos de los vehículos más buscados por los consumidores.

Por ejemplo, se puede encontrar una Volkswagen Taos Highline (color negra), que pasó de costar $51.885.800 a $43.160.000 (-17%), más gastos de patentamiento; se trata de una SUV mediana que se destaca por su diseño moderno, tecnología avanzada y un buen nivel de seguridad, es espaciosa y cómoda tanto para ciudad como para viajes largos; esos son algunos de los elementos que hacen que siga siendo una de las opciones más elegidas del segmento.

De igual manera, en lo que va del año, una de las pickup más vendidas es la Volkswagen Amarok, la camioneta que acumula más de 12 mil patentamientos, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) -esto implica un crecimiento en las ventas superior al 70% en los primeros cinco meses del año-, por tratarse de un vehículo potente, confortable y perfecto para la ruta. Este mes, además, Yacopini la ofrece con un precio por demás accesible, ya que se puede adquirir una Volkswagen Amarok V6 Comfortline (color blanca), cuyo precio pasó de $65.255.200 a $53.416.000 (-18%), más gastos de patentamiento.

Otra de las pick ups que se puede comprar en Territorio es la Nissan Frontier Pro-4X, “diseñada para aquellos que buscan desafiar los límites de la conducción y conquistar cualquier camino (…) destaca por su poder imparable y capacidad de enfrentar todo tipo de aventura”. Este mes, se podrá comprar por un 18% menos, a $53.800.000, más gastos de patentamiento.

Para quienes buscan un vehículo familiar, espacioso y seguro, la Chevrolet Spin Premier, 7 asientos, es el SUV perfecto. A diferencia de la tradicional, que tiene 5 asientos, este modelo resulta ser la solución perfecta para sumar pasajeros, y si se rebate la última fila, el espacio de carga que se obtiene es algo para considerar. Podés conocer el modelo de color Drake Met 5 que este mes pasó de costar $35.239.900 a $31.000.000 (-12%, más gastos de patentamiento), como precio especial del concesionario por el mes de julio.

Y, para cerrar, quienes busquen un vehículo de menores dimensiones, pero con todo el confort, el Chevrolet Onix Premier, puede ser la opción perfecta. Se trata de la gama más alta del modelo, con detalles estéticos exclusivos como ópticas delanteras con proyectores halógenos, faros traseros LED y manijas cromadas; parasoles con espejos para conductor y acompañante, cargador inalámbrico para celular y un paquete tecnológico completo que incluye asistente de estacionamiento y detector de punto ciego. En cuanto al precio, por este mes, se reduce de $31.478.900 a $26.551.000 (-15%, más gastos de patentamiento).

Un ganador feliz en junio y nuevas oportunidades en julio

El pasado 4 de julio, Territorio Yacopini entregó los $3 millones del sorteo correspondiente a la promoción de mayo a Juan José, quien adquirió su primer 0 km Volkswagen en la sucursal de San Rafael.

“Cuando me contactaron desde la concesionaria, sentí mucha emoción, me dio mucha alegría. Hace 20 años que mis vehículos son Volkswagen, nunca me defraudaron en prestación y confort. Este es mi primer 0 km”, comentó.

La buena noticia es que la promoción continúa. Durante todo julio, quienes accedan a cualquiera de los vehículos en promoción o se sumen a un plan de ahorro de las marcas Chevrolet, Volkswagen, Nissan, BAIC o Territorio Usados, también participarán del nuevo sorteo de efectivo.

Para aprovechar: vení a conocer tu próximo 0km

Este viernes 11 de julio, de 10 a 14 h. y de 15 a 18 h; y el sábado 12 de julio, de 10 a 18 h., se podrá visitar el concesionario ubicado en San Martín Sur al 600 de Godoy Cruz, para ver directamente los vehículos de la Gran Liquidación de Invierno. Te dejamos algunos precios a modo de adelanto, pero no pierdas la posibilidad de conocerlos en detalle:

Volkswagenv Taos Highline (color negra): de $51.885.800 a $43.160.000 + patentamiento.

Volkswagen Amarok V6 Comfortline (color blanca): de $65.255.200 a $53.416.000 + patentamiento.

Chevrolet Spin Premier, 7 asientos (color Drake Met 5): de $35.239.900 a $31.000.000 + patentamiento.

Chevrolet Onix Premier: de $31.478.900 a $26.551.000 + patentamiento.

Nissan Frontier PRO-4X: de $65.600.000 a $53.800.000 + patentamiento.

Para más información y bases completas, se puede ingresar a: www.territorioyacopini.com.ar o en Av. San Martín Sur 600, Godoy Cruz.