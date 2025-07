Falta de fundamentos: la Justicia desestimó la denuncia de Bodega Galán contra Guillermo García

La causa judicial iniciada por Bodega Galán contra Guillermo García, apoderado de la empresa Iberte, fue archivada debido a que la Fiscalía no encontró fundamentos para proseguir, al determinar que no existe delito en los hechos denunciados.



El fiscal de Instrucción Gustavo Jadur, y el Jefe de la Unidad Fiscal de San Martín-La Colonia Dr. Oscar Sívori, siguiendo la doctrina de la Fiscalía Adjunta en lo Penal y el Jefe de Fiscales, resolvió archivar la causa tras considerar que no existían pruebas para formular una acusación penal.

De esta manera, la denuncia contra García fue desestimada en su totalidad.

La denuncia que dio origen a la causa había sido presentada en 2022 por la empresa Antonio González S.A. (Bodega Galán), ubicada en el departamento de San Martín, aduciendo que habían entregado 11 pagarés a Guillermo García como garantía por contratos previamente firmados y que no tenía derecho a ejecutar.

Sin embargo, la Fiscalía estudió la documentación y entendió que no sólo no había elementos probatorios de esa acusación, sino que -en realidad- la conducta denunciada no puede tipificarse como delito, ya que los pagarés se encuentran en ejecución en razón de la controversia comercial entre las partes.

“Obra en autos un reconocimiento de deuda por parte de los denunciantes (Bodega Galán), correspondiente a los contratos que falsamente afirman haber cumplido en su totalidad. La contundencia de dicha prueba fue determinante en el caso. De ninguna manera puede interpretarse que los contratos hayan sido íntegramente cumplidos por Bodega Galán, cuando existe un reconocimiento expreso de deuda por 8.547.388 litros de vino”, explicó Carlos Aguinaga, abogado defensor de García.

Cabe mencionar que Guillermo García nunca llegó a ser imputado en la causa.