Con permisos, apoyo y logística, la Ciudad se posiciona como escenario de la industria audiovisual

La Ciudad fue una de las locaciones elegidas para el rodaje de Bruleferum, un largometraje de terror dirigido por el cineasta mendocino Martín de la Cruz. El equipo de producción filmó escenas en espacios emblemáticos como el Parque General San Martín, la plaza Belgrano del barrio Bombal y el espacio de calle Perú al 350.

Estas filmaciones se realizaron en el marco del programa municipal Filmá en la Ciudad, que promueve la llegada de producciones audiovisuales al territorio capitalino a través de una articulación que brinda acompañamiento logístico, gestión ágil de permisos de uso del espacio público y asistencia de preventores y agentes de tránsito, entre otros recursos.

Al respecto, el intendente Ulpiano Suarez destacó la importancia de continuar apoyando al sector audiovisual, no solo por su impacto cultural y el derrame económico que generan estas producciones —a través de la contratación de proveedores, la generación de empleo y el impulso al talento local— sino también por el posicionamiento estratégico que brindan a mediano y largo plazo para la Ciudad y la provincia, fortaleciendo la marca Mendoza y potenciando su proyección turística.

Esta nueva filmación reafirma el compromiso del municipio con el impulso a la industria audiovisual local. A través de políticas públicas de fomento y apoyo técnico, la Ciudad se consolida como un polo de producción cinematográfica, generando oportunidades para talentos locales y posicionando a Mendoza en el mapa del cine nacional e internacional.

Bruleferum continúa la historia iniciada en una serie de cortometrajes premiados por el director, que lo posicionaron como una voz emergente del cine de género en la región.

El film narra la inquietante historia de Julia Emilia Pérez, una reconocida diseñadora de alta costura que lidera en secreto una secta satánica. En su ambición por alcanzar fama y prestigio, recurre a sacrificios humanos como moneda de cambio, desencadenando una serie de posesiones demoníacas que escapan a su control. Con un elenco encabezado por Pinty Saba, Aldana Postizzi, Sandra Viggiani y Gustavo Casanova, el film combina glamour, suspenso y horror en un relato provocador y visualmente impactante.

Bruleferum representa una apuesta por el cine de género hecho con identidad local y proyección global. Su estreno está previsto en salas comerciales de todo el país y en circuitos de festivales de cine, tanto nacionales como internacionales, consolidando a Mendoza como un territorio fértil para nuevas narrativas y producciones de calidad.

Acerca de Martín De La Cruz

Entre sus principales premios y menciones se encuentran:

Cortometraje Brulefer: ganador en festivales como Sin Film Festival (Indiana, EE.UU. – LUST AWARD), Oniros Film Awards (New York – Best Horror Short Film), y Vegas Movie Awards (Las Vegas – Best Producer y Best Screenplay).

Cortometraje Luciferum: ganador en Istanbul Film Awards (Best Horror Short Film) y en New York International Film Awards (Grand Jury Awards).

Reconocimientos locales: distinciones municipales y reconocimiento por el Senado de la provincia de Mendoza por su trayectoria como destacado cineasta.