Se viene el evento de educación financiera más grande de Mendoza

La Ciudad de Mendoza será sede de una actividad pensada para transformar la relación de los mendocinos con sus finanzas personales. Se trata de “Educación Financiera para tu Vida”, una jornada gratuita y abierta a la comunidad, que se realizará el martes 9 de septiembre en la Nave Cultural, con una agenda de talleres y charlas adaptadas a distintos públicos: estudiantes, emprendedores, mujeres y público general.

La propuesta es impulsada por Emerald Capital, en conjunto con el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción y la Municipalidad de Ciudad, como parte de una política pública que busca acercar herramientas concretas de desarrollo económico y promover la inclusión financiera en todo el territorio provincial.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en encuentros temáticos que brindarán conocimientos sobre ahorro, crédito, planificación financiera e inversión. Las actividades serán lideradas por Elena Alonso, presidenta y cofundadora de Emerald Capital, conocida en redes como Elena Financiera.

“Mi misión es ayudarte a tomar decisiones financieras informadas para que puedas alcanzar tus metas económicas personales y también potenciar tu negocio. Creo firmemente en el poder de la educación financiera como herramienta de transformación”, señala Alonso, referente nacional en la materia.

Uno de los grandes atractivos será un simulador de inversiones en bolsa, que permitirá a los asistentes aprender jugando cómo funcionan los mercados financieros, de manera práctica, entretenida y sin riesgos.

Programa

Horario Actividad

11:00 – 12:30 Educación financiera para tu futuro (charla para estudiantes)

13:30 – 15:00 Emprendé con tus finanzas como aliadas (charla para emprendedores)

16:00 – 17:30 Sin excusas: tomá el control de tus finanzas (charla para mujeres)

18:30 – 20:00 Las finanzas no son una opción (charla para público general)

Inscripciones

Esta jornada no solo apunta a mejorar la vida cotidiana de las personas, sino que forma parte de una visión más amplia que promueve una Mendoza más competitiva, inclusiva y con oportunidades para todos. Desde el Estado y el sector privado se articulan iniciativas como esta para impulsar la formación, el emprendimiento y la planificación económica desde edades tempranas.

Los interesados podrán inscribirse aquí

