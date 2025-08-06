Se prende Anchoris: el parque solar que convierte el desierto mendocino en fuente de energía para 125 mil hogares

El Gobernador Alfredo Cornejo y el CEO de Genneia, Bernardo Andrews, anunciaron desde Buenos Aires la entrada en operación del Parque Solar Anchoris, ubicado en Luján de Cuyo. Lo hicieron durante su participación en el foro “AmCham Energy Forum: Argentina competitiva en la matriz energética global”, un encuentro que reúne a líderes políticos, empresarios y referentes del sector privado.

Allí explicaron de qué manera Mendoza sigue sumando energía renovable, apostando por la transición energética, y comentaron que este parque sumará 180 MW a la red, con una capacidad anual al consumo de 125 mil hogares. La central, ubicada en pleno desierto mendocino, ya comenzó a despachar energía al sistema interconectado nacional, tras la autorización de CAMMESA a la empresa Genneia.

Con una inversión de 160 millones de dólares, el parque está equipado con 360.000 módulos solares bifaciales de última generación, capaces de producir 497.000 MWh, evitando la emisión de más de 220.000 toneladas de dióxido de carbono.

“Es un gusto estar aquí, he estado en varias oportunidades y es un gran espacio de liberación de la Argentina”, expresó Cornejo al inicio de su intervención en el panel. Luego destacó que “ayer se le ha otorgado a la empresa Genneia la habilitación comercial para empezar a despachar el parque solar”, y precisó que la obra se desarrolló en un área sin aptitud agrícola, pero con buena conectividad para el transporte de energía. “

Es un lugar que tiene petróleo, pero no tiene agricultura. Sin embargo, tiene buen transporte y allí se localizó este parque solar”, explicó.

Cornejo aseguró que este emprendimiento forma parte de una estrategia integral de la provincia. “Este parque solar tiene una producción de 180 megas y a partir de hoy ya está despachando comercialmente. Es una muy buena noticia, pero es parte de un plan estratégico de la provincia de Mendoza que tiene que ver con la transición energética”, remarcó.

En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de avanzar de manera gradual y señaló que “estamos en plena transición, la cual no puede ser abrupta. No puede ser como han hecho otros países, que han tenido problemas de blackout como España o en Chile, que de un momento para otro intentaron hacerlo y tuvieron dificultades”.

Además, destacó que son naciones que están organizadas económicamente mejor que la Argentina y, sin embargo, han tenido ese problema: “Podemos aprovechar esos errores y hacer una transición ordenada. Mendoza está encaminada en ese sentido”, apuntó.

Durante su discurso, el mandatario recordó que, desde su primera gestión, iniciada en 2015, Mendoza se propuso duplicar su capacidad de generación eléctrica. Al respecto, apuntó que “Mendoza fue un gran generador de energía en el siglo pasado con empresas estatales y hoy está transformándose en un gran generador de energía con empresas privadas”, señaló.

Además, destacó que los proyectos solares que se están desarrollando se realizan íntegramente con capital privado: “Los fotovoltaicos son de inversión privada. YPF Luz está a punto de terminar un proyecto, que está en el primer grupo aprobado en el RIGI, y Genneia va para el segundo, con vistas al tercero, porque tiene otro en Malargüe despachando ya, aunque más chico”, detalló.

Ante los presentes, Cornejo proyectó que, hacia el final de su mandato, Mendoza habrá duplicado su capacidad de generación respecto a 2015. “Con esta proyección, en 2027 vamos a estar en 3.700 megas, cuando al inicio de 2015 estábamos en 1.400, es decir, más del 100%”, puntualizó.

También hizo referencia a las diferencias en el modelo de desarrollo respecto a otras provincias y puntualizó que “todos estos proyectos son con inversión privada. No quiero hablar mal de otras provincias, pero en algunas, las pocas que están haciendo algo lo hacen con empresas estatales o con garantía del Estado Nacional, cosa que aquí ninguna está ni siquiera con aporte estatal. Ninguno de esos proyectos está en el RIGI, como es este caso”, aclaró.

Ante el anuncio, el CEO de Genneia destacó la articulación público-privada que permitió la concreción del parque solar de Anchoris y remarcó la importancia de generar marcos de largo plazo que den previsibilidad a las inversiones en energías renovables. “Cuando uno encue

ntra una articulación entre la forma en que entendemos los asuntos de integrarnos a estrategias, como mencionaba el Gobernador, es un privilegio trabajar con gente de esa calidad”, señaló, al referirse al trabajo conjunto con el Gobierno de Mendoza.

En ese sentido, Andrews recordó los inicios del proyecto y la dificultad que encontraron para instalarlo en una agenda que ya venía atravesada por proyectos no concretados. “Empezamos hablando con el equipo del Gobernador hace casi dos años, y nos contaban en privado que había habido un montón de discusiones sobre proyectos solares que nunca se habían construido. Nos costó genuinamente tener credibilidad”, expresó.

Además, puso en valor el impacto que tiene el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la percepción de los inversores, aunque también señaló sus limitaciones para el desarrollo de proyectos de generación renovable. “El tema del RIGI es una bocanada muy fuerte de credibilidad para los inversores que tienen que soportar inversiones en escala a largo plazo”, afirmó.

Sin embargo, el empresario advirtió que “el gran problema que tenemos son los cuellos de botella de transmisión. Si uno piensa en la escala que el RIGI requiere como inversión mínima, es muy difícil encontrar un nodo en la República Argentina que permita despachar conjuntamente toda esa energía. Esa ha sido la gran limitación y, en nuestra industria, el RIGI no representa beneficios directos, al menos no lo vemos así”.

Pese a estas dificultades, Andrews valoró la estabilidad normativa que el régimen puede ofrecer para proteger las inversiones frente a cambios imprevistos. “Vemos que los inversores que van a prestarle a proyectos o invertir en proyectos de esta naturaleza sí valoran la protección de las inversiones a largo plazo. El hecho de que haya un compromiso donde no aparecen riesgos de captura de nuevos impuestos o de regulaciones es muy, muy valioso”, sostuvo.

Andrews planteó que el RIGI podría ser una herramienta útil si se piensa en grandes obras de transmisión y dijo que “ahí soy más optimista respecto de la capacidad de asociar gran escala con necesidades de darle a los inversores y financiadores certezas a largo plazo sobre la estabilidad de los marcos regulatorios”.

Cómo avanza Mendoza en la transición energética

Al ser consultado sobre el modelo de transición energética que impulsa Mendoza, Cornejo resaltó el protagonismo del sector privado en la generación y distribución de energía, pero también reconoció el rol del Estado en las inversiones de transporte. “Recién rescataba que todos estos parques fotovoltaicos son de inversión privada. Yo creo que seguramente el auditorio lo tiene muy claro: la historia energética de este país muestra que en el siglo pasado la energía fue generada, transmitida y transportada por empresas estatales, y tuvimos una industrialización a partir de esa producción”, expresó.

El Gobernador recordó que durante la década de 1990 se estableció un nuevo marco regulatorio para electricidad y gas que buscaba transferir esa responsabilidad al sector privado. Sin embargo, advirtió que “nuestros descalabros económicos de las últimas décadas no han permitido que se cumpla ese plan estratégico” y que “estamos a mitad de camino en absolutamente todo”.

En esa línea, sostuvo que la situación se agravó con las políticas de los gobiernos de Cristina Kirchner: “Sin duda alguna se agravó con el kirchnerismo, por los problemas de tarifas, por la distorsión de precios, cosas que ya sabemos y de las que todavía no podemos salir”.

En ese contexto, Cornejo explicó que Mendoza está atravesando simultáneamente dos transiciones: “Estamos yendo hacia la participación privada en la generación, el transporte y la transmisión de energía, y al mismo tiempo estamos haciendo una transición de las energías no renovables a las renovables. Si uno lo mira con una perspectiva más amplia, son dos transiciones en paralelo”.

El mandatario provincial subrayó que Mendoza está abordando este proceso con una meta concreta: que sea el sector privado quien genere, invierta y arriesgue. Para garantizar ese esquema, detalló que su gestión se ha enfocado en sostener un régimen tarifario razonable y en exigir el cumplimiento de los planes de inversión de las distribuidoras.

Sobre este último punto aseguró que “siempre, en mi primer gobierno, en el segundo, en el que me sucedió, y en éste, hemos tomado la decisión de dar la tarifa que corresponde y exigir a las empresas que cumplan con los planes de obra. “Hay casos emblemáticos: los mismos dueños de Edemsa son los mismos de Edenor, pero están al día en Edemsa con CAMMESA y no lo están en Edenor. Eso es porque nosotros los estamos haciendo cumplir, los controlamos, los tenemos cerquita”, explicó.

Luego, Cornejo insistió en que el éxito de este esquema radica en las reglas claras, pero también en la firmeza de la política tarifaria. Dijo que “nosotros no dejamos de dar tarifas, porque si no las empresas tienen la excusa perfecta para no haber cumplido, como ocurrió durante toda esa década. Queremos que sean los privados los que tengan la distribución y la generación, vamos en esa dirección”.

Sin embargo, reconoció que, en materia de transporte de energía, la Provincia ha tenido que encarar obras con recursos propios. “Mientras tanto, en el transporte estamos haciendo inversión estatal. Tenemos cuatro proyectos en licitación y en construcción, que apuntan a resolver cuellos de botella, pero es obvio que nos quedamos cortos, porque Mendoza no es todo el país”, señaló.

Mendoza superavitaria en energía

En otro tramo del panel, el Gobernador remarcó que la provincia ha avanzado de manera consistente en la generación de energía y explicó que “hoy somos superavitarios en generación eléctrica y éramos deficitarios. Humildemente lo decimos: vamos en una buena dirección”.

No obstante, advirtió que es necesario fortalecer la integración del sistema para aprovechar oportunidades de exportación. “Estamos interconectados, pero quisiéramos estar mucho más abiertos aún, por ejemplo, para poder vender energía a Chile, cosa que hoy no es posible. Ahí todavía tenemos que seguir trabajando mano a mano con el Gobierno Nacional, que es quien tiene las competencias sobre ese tema”, concluyó.

Para cerrar el panel, Andrews puso en valor la importancia de establecer reglas claras y de largo plazo para que las inversiones privadas puedan avanzar en un escenario donde antes era el Estado quien lideraba esos desarrollos. Al referirse al sector de energías renovables, remarcó que se trata de un mercado “extremadamente competitivo, siempre lo fue”, y subrayó que la industria trabaja con horizontes de inversión muy largos.

“En el mercado donde nosotros estamos trabajando, hay un conjunto de industriales que, más allá de los atributos que dan nombre también al panel, hoy están buscando energía competitiva, que exista y esté disponible en el mercado”, explicó y consideró clave diseñar un esquema de transición inteligente que permita contratos a largo plazo y mecanismos de administración adecuados.

Finalmente, destacó la necesidad de avanzar en las obras de interconexión eléctrica y de crear un marco regulatorio que genere confianza y aseguró que “mientras se construye ese esquema para la distribución, es fundamental poner en marcha las inversiones de transmisión, como anunciaba más temprano el viceministro”.

Acerca del AmCham Energy Forum

Este foro promueve el diálogo entre los sectores público y privado con el objetivo de fortalecer una agenda energética sostenible y de largo plazo. Reunió a más de 500 asistentes entre los que se encontraron funcionarios públicos y referentes clave del sector privado.

Los presentes participaron de una agenda estratégica centrada en los principales desafíos y oportunidades para el futuro energético del país. Entre los ejes abordados se destacaron: la alianza entre Estados Unidos y Argentina para una mayor proyección internacional, los cambios estructurales del mercado energético global y el camino hacia la autosuficiencia energética, la sostenibilidad territorial y la licencia social, entre otros. El potencial de Vaca Muerta como impulsor clave del crecimiento, la infraestructura logística y su financiamiento, fueron otros de los temas abordados en el encuentro.

Además de Alfredo Cornejo participaron la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; la presidente de AmCham y CEO de Energía Generación Mariana Schoua; el CEO de AmCham, Alejandro Díaz; el viceministro del Ministerio de Economía de la Nación, Daniel González; el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el gobernador de Salta, Gustavo Saenz; el presidente y CEO de YPF, Horacio Martín; entre otros.