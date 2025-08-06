Mendoza lanza “Manso Menú”: platos top por menos de $30.000 para turistas y locales

Con el objetivo de seguir atrayendo a turistas del país y diversos mercados extranjeros, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) lanza una acción coordinada con el sector privado, que busca difundir diversas propuestas de menús que no superen los $30.000.

“Manso Menú” es una propuesta a la que se podrán sumar emprendimientos gastronómicos de toda la provincia, con el objetivo de difundir menús cerrados, diseñados especialmente para esta campaña, que puedan disfrutar mendocinos y turistas, a valores accesibles.

Al respecto, Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados, del Emetur, comentó que se busca “visibilizar la amplia oferta gastronómica que tiene la provincia de Mendoza y mostrar que hay menús accesibles, para todos los presupuestos, en restaurantes de primer nivel”.

“Esta acción dará la posibilidad a muchos mendocinos y a los turistas a acercarse a establecimientos gastronómicos de toda la provincia y generar así una mayor afluencia de público en los restaurantes mendocinos”, agregó la funcionaria.

Manso Menú es una acción conjunta del Emetur y el sector privado, permitirá conocer las diversas propuestas que se sumen a la campaña, desde el 15 de agosto, a través del sitio www.mendoza.tur.ar y en https://www.instagram.com/turismo.mendoza/.

Los establecimientos gastronómicos que deseen sumarse, podrán conocer las bases e inscribirse a través del link: https://forms.gle/V9dmpxXtUdEaDf5Q8

Cómo pueden inscribirse los restaurantes