Oficio, técnica y tijeras: Mendoza coronó al campeón latinoamericano de poda

SNA Europe, empresa líder en herramientas de mano y fabricante de las emblemáticas tijeras de poda Bahco, celebró la 13ª edición del Desafío BAHCO, que tuvo lugar el pasado 2 de agosto en Finca El Paraíso, de la prestigiosa Bodega Luigi Bosca, ubicada en Maipú, Mendoza.

Desde su inicio en 2012 como una iniciativa local en Mendoza, el Desafío BAHCO ha evolucionado hasta convertirse en un clásico del calendario vitivinícola de América Latina. Este evento no solo es una competencia, sino también una celebración del oficio del podador y podadora, un espacio de formación continua y un reconocimiento al conocimiento, la dedicación y la pasión de quienes cuidan la vid con maestría.

A lo largo de los años, el certamen ha crecido significativamente, sumando sedes en Salta, San Juan, La Rioja, Neuquén y Río Negro, y expandiéndose hacia Chile, Uruguay y Perú. Con más de 50 ediciones realizadas y una comunidad cada vez más activa, este evento promueve el intercambio entre regiones y destaca la importancia de la poda para la calidad del vino.

En esta edición, el Desafío BAHCO continúa su compromiso con la inclusión y la representación femenina. En la sede de Río Negro, Romina Hernández, de Bodegas Chacra, se convirtió en la primera mujer en ganar el primer puesto del certamen. Además, en Chile, Valentina Alanis, de Bodega Agrícola Población, recibió una Mención de Honor.

Y si de grandes mujeres hablamos, también destacamos que la jornada contó con la presencia de Gabriela Testa, presidenta del EMETUR, cuya participación refuerza la importancia de seguir impulsando el desarrollo del enoturismo y la vitivinicultura en la región.

Por otro lado, mencionar que Juan Villafañe, tricampeón del Concurso Latinoamericano de Poda y referente indiscutido por su experiencia, técnica y dedicación, se incorporó al jurado después de representar a BAHCO en Francia y competir en un torneo europeo.

El podio del Desafío tuvo a sus protagonistas: Jhonatan Aguero, de Bodega Andeluna, se consagró en el primer puesto y será quien viaje a Francia para conocer la planta de BAHCO y representar a la región en un concurso internacional. Además de las felicitaciones, Agüero tuvo el honor de recibir el premio de manos del presidente global de BAHCO, Jeff Zuelhs, quién viajó al país especialmente para la ocasión.

Lo acompañaron en la terna Guillermo Palacios, de Bodega Luigi Bosca, en segundo lugar, y Luis Villalba, de Bodega Sposato, en el tercero; ambos fueron premiados con kits completos de herramientas Bahco, en reconocimiento a su técnica y desempeño en el concurso.

Desde Bahco destacaron: "Queremos agradecer especialmente a Bodega Luigi Bosca por abrirnos sus puertas y acompañarnos en esta celebración. Finca El Paraíso es un lugar simbólico y hermoso que refleja a la perfección el espíritu que queremos transmitir: un homenaje al oficio, a la herencia viva que se transmite de generación en generación, y al futuro de una profesión que se reinventa con cada corte. Como siempre, gracias también a todos ustedes por acompañarnos en cada edición y hacer posible que esta pasión siga creciendo y fortaleciéndose año tras año. La poda es mucho más que una técnica: es cultura, es identidad y compromiso. En BAHCO, seguimos apostando con orgullo por ese legado.