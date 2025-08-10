ProMendoza cumple 29 años y lanza junto al Banco Nación beneficios para pymes exportadoras

En el marco de su 29° aniversario, la fundación ProMendoza anunció un nuevo beneficio para las pequeñas y medianas empresas de la provincia: a partir de un acuerdo con el Banco Nación, las pymes podrán acceder a un plan de pagos de hasta 36 meses para participar en las actividades de promoción comercial organizadas por ProMendoza. Entre ellas, se incluye Vinexpo Explorer Mendoza, que tendrá lugar en el mes de octubre.

El anuncio se realizó durante una charla celebrada este 6 de agosto, como parte de la conmemoración del aniversario de la institución. La gerente de la fundación ProMendoza, Patricia Giménez, estuvo acompañada Carolina Suarez Garcés de Relaciones Institucionales y por Juan Pablo Gobbi y Claudio Tonocovich, representantes del Banco de la Nación Argentina, quienes presentaron la plataforma BNA Conecta, el canal digital que hará posible este beneficio.

Durante el encuentro, Patricia Giménez expresó: “Este nuevo aniversario nos invita a mirar hacia atrás con orgullo y hacia adelante con compromiso renovado. En ProMendoza celebramos años de trabajo conjunto, impulsando la internacionalización de las empresas de nuestra provincia, fortaleciendo vínculos y generando oportunidades en los mercados del mundo. Gracias por ser parte de este camino. Seguimos trabajando para que Mendoza esté cada vez más presente en el mundo”.

Desde hace 29 años, la fundación ProMendoza trabaja para promover la exportación de bienes y servicios mendocinos al mundo, acompañando a las empresas locales en su camino de internacionalización, generando redes de contacto, participación en ferias, rondas de negocios y misiones comerciales.

¿Qué es BNA Conecta?

BNA Conecta es la plataforma digital del Banco Nación que facilita la vinculación comercial entre empresas, permitiendo publicar productos y servicios, acceder a demandas específicas de otras regiones y generar nuevas oportunidades de negocio tanto a nivel nacional como internacional.

Este beneficio está disponible para todas las empresas del ecosistema ProMendoza, y representa una herramienta concreta para potenciar la proyección global de las pymes locales.