Vuelve el gran acontecimiento gastronómico y solidario de Mendoza; vuelve La Noche de los Chefs

Es un hecho. Luego de algunos años y con el propósito de regresar con una propuesta innovadora que recuerde sus ediciones anteriores y que continúe con el espíritu solidario de siempre, vuelve La Noche de los Chefs, una de las experiencias enogastronómicas más atractivas de la provincia.

Organizada por la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple -AMEM- y a total beneficio de su labor en la región, fue el presidente de la institución, Juan Carlos Meca, quien confirmó el regreso de tan esperado evento.

“Estamos muy comprometidos en este regreso y apostamos a redoblar su atractivo. Ya estamos en plena organización con los chefs y bodegas, entre otras acciones”, dijo y agregó: “Queremos que La Noche de los Chefs vuelva a ser una marca registrada de Mendoza y que refleje el compromiso de toda la comunidad con una causa importante. Este regreso no es sólo una cena, sino el punto de partida de una nueva etapa institucional”.

Este año se celebrará la 22° edición con el objetivo de proyectar el evento hacia el futuro con una mirada estratégica. En breve, la organización comunicará la fecha y lugar de realización, pero anticipó que será durante la primavera.

Además de continuar con su fin solidario, lo recaudado será destinado a la renovación y actualización de la infraestructura y tecnología de la sede de AMEM, un espacio pensado para mejorar la atención y rehabilitación de personas con Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas.

Acerca de AMEM

La Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que ofrece a la comunidad el abordaje integral de rehabilitación física en pacientes de Esclerosis Múltiple en Mendoza. Además cuenta con rehabilitación para pacientes que padecen Parkinson, ACV, miopatías, secuela de trauma encefálico y enfermedades reumatológicas discapacitantes.

La institución cuenta con un gabinete de hidroterapia, kinesioterapia y fonoaudiología altamente capacitado para desarrollar rehabilitación traumatológica, post trauma o post cirugía. En la actualidad, ofrece atención a más de 150 pacientes bajo cuidado integral.