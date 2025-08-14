Emprende U escala como certamen nacional: más de 400 ideas jóvenes compiten por transformar el futuro

El concurso Emprende U nació como una propuesta de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) y hoy se proyecta como un certamen nacional que impulsa el talento joven con vocación emprendedora.

En su edición 2025, recibió más de 400 propuestas provenientes de cinco provincias: Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Corrientes. Esto fue posible gracias a una alianza con los ministerios de educación de cada provincia y con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), la Universidad nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Durante los últimos meses, cientos de jóvenes de entre 16 y 25 años, y de distintas provincias, se animaron a transformar sus ideas en soluciones para su comunidad. A través de actividades formativas, entregables por etapas y acompañamiento por parte del equipo de Emprende U, cada proyecto fue creciendo y fortaleciendo su propuesta.

Los 40 equipos semifinalistas tendrán la oportunidad de vivir una experiencia intensiva y transformadora en el Bootcamp que se realizará los días 4 y 5 de septiembre en Córdoba. En este encuentro podrán seguir perfeccionando sus iniciativas y presentarlas ante un jurado evaluador en una Feria de Ideas donde luego se conocerán los ganadores para la categoría secundarios y universitarios.

"Desde el equipo organizador celebramos el esfuerzo y la dedicación de todos los equipos que fueron parte de esta edición, hayan sido seleccionados o no. Valoramos profundamente su compromiso, su capacidad para aprender y su entusiasmo por emprender con impacto" , expresó Javiera Figueroa, coordinadora del Emprende U.

Quienes no hayan sido seleccionados para esta instancia podrán continuar participando del recorrido virtual, donde seguirán accediendo a herramientas, mentorías y espacios de formación para fortalecer sus proyectos.

Además de un concurso, Emprende U es una comunidad de jóvenes que apuestan a cambiar realidades desde la creatividad, la colaboración y la acción emprendedora. Año a año crece en alcance y calidad, consolidándose como un espacio de formación, encuentro y desarrollo para nuevas generaciones que buscan transformar su entorno a través de ideas innovadoras con impacto social, ambiental y económico.