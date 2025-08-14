¿Tenés una idea para potenciar la gastronomía mendocina? Hay $3,5 millones en juego por proyecto

En el marco del Plan de Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza – DIGAM 2024–2030, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) lanzó oficialmente la Convocatoria 2025 de Proyectos de Investigación en Gastronomía, impulsada por el Instituto de Investigación y Desarrollo Gastronómico de Mendoza. Las bases estarán disponibles del 8 de agosto al 8 de septiembre, en www.mendoza.gov.ar/turismo.

La presentación se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones y contó con la presencia de la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, funcionarios de la cartera, representantes de AEHGA, la UNCuyo, INTI e INTA y referentes de la gastronomía local.

Esta convocatoria tiene como objetivo impulsar investigaciones innovadoras que fortalezcan la gastronomía mendocina, desde una perspectiva productiva, turística, académica y cultural. Se han destinado 15 millones de pesos, con un aporte de 13 millones, por parte del Emetur y 2 millones de AEHGA.

Gabriela Testa enfatizó en la importancia del trabajo conjunto del sector público, el privado y el académico, para fortalecer la gastronomía de la provincia. “Venimos desarrollando un fuerte trabajo, en cada rincón de la provincia, para apoyar a un sector que tiene que ver con lo cultural y que atrae a miles de turistas del país y el mundo. Desde los foros, hasta el Plan DIGAM, pasando por la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo Gastronómico de Mendoza, esta tarea nos ha llevado a que hoy el mundo nos mire, también, por nuestra cocina y nuestros platos identitarios.”

Por su parte, María Sance, presidenta del Instituto de Investigación y Desarrollo Gastronómico de Mendoza, destacó que “la investigación en la gastronomía de nuestra provincia es fundamental para preservar y potenciar la riqueza cultural y natural de la región, destacada por su diversidad de productos identitarios y tradiciones culinarias. Es tarea del Instituto fomentar la innovación, el desarrollo de propuestas sostenibles, la revalorización de ingredientes locales y la profundización en el conocimiento de la ciencia de los alimentos. La investigación no solo fortalece la identidad gastronómica de Mendoza, sino que también impulsa su proyección a nivel nacional e internacional, contribuyendo al desarrollo económico, social y turístico de la región.”

Además, Matías Bismach, vicepresidente de Gastronomía de AEHGA, agregó que “en tiempos donde el turismo y la gastronomía enfrentan desafíos, es nuestra obligación como instituciones impulsarnos como región, operando de forma colectiva para brindar soluciones que sean escalables. Esta convocatoria es una oportunidad para que la investigación aplicada fortalezca la competitividad en toda su dimensión: desde la eficiencia operativa, la sostenibilidad, la salud y la innovación, hasta la comprensión del marco impositivo provincial y nacional.

“Desde AEHGA, venimos impulsando, además, un programa de formación para empresarios de toda Latinoamérica, que eligen a Mendoza para formarse en gastronomía. Comunicar y vincular todo lo que se genera en este Centro de Investigación con esa comunidad internacional nos permite no sólo fortalecer nuestro ecosistema local, sino proyectarnos como exportadores de conocimiento. Este es el camino para estar a la vanguardia: integrar formación, investigación aplicada y proyección regional”, finalizó Bismach.

Plan DIGAM

El Plan de Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza – DIGAM 2024–2030 es una estrategia que impulsa la gastronomía como pilar del desarrollo económico provincial, con una mirada integral que contempla la sostenibilidad, la salud pública, la identidad cultural, la generación de empleo, el fomento a la exportación, el turismo gastronómico y la proyección internacional de la marca Mendoza.

Con ejes estratégicos centrados en productos, sostenibilidad, innovación, gobernanza, origen e identidad, promoción y formación, DIGAM promueve iniciativas que articulan al sector académico, productivo y territorial. En ese camino, el eje de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) se ve fortalecido por herramientas como el Observatorio Gastronómico, que aporta información técnica y sistematizada para orientar políticas públicas y decisiones sectoriales. Más información sobre el Observatorio está disponible en www.mendoza.gov.ar/turismo/gastronomia/

Durante el evento se presentaron las bases y condiciones de la nueva convocatoria, orientada al financiamiento de proyectos de investigación aplicada en gastronomía sostenible, innovación culinaria y ciencia de los alimentos. En la edición 2025, los fondos serán aportados por el Ente Mendoza Turismo y, en esta ocasión, AEHGA se suma en los aportes.

La convocatoria es impulsada por el Instituto de Investigación y Desarrollo Gastronómico de Mendoza, una iniciativa conjunta del EMETUR, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y AEHGA, con sede en la Facultad de Ciencias Agrarias.

Este instituto promueve la investigación, la innovación y la sostenibilidad, articulando el conocimiento académico con el sector productivo y el territorio.

Resumen de las bases de la Convocatoria 2025:

Período de postulación: del 4 de julio al 4 de agosto de 2025.

Modalidad: digital, mediante formulario en línea.

Financiamiento: hasta $3.500.000 por proyecto.

Duración máxima: 12 meses.

Destinatarios: equipos interdisciplinarios del ámbito académico, técnico y territorial.

La convocatoria constituye una oportunidad concreta para aportar conocimiento, innovación y sostenibilidad al desarrollo gastronómico de Mendoza.

Más información en el sitio del EMETUR (https://www.mendoza.gov.ar/turismo/digam-2024-2030/).

Proyectos financiados en 2024

Especies Ancestrales: estudio del valor culinario y nutricional de especies nativas como el algarrobo dulce y el tomillo criollo.

Validación de Procesos Gastronómicos de Vanguardia: incorporación de técnicas como la cocción al vacío y la deshidratación.

Cultivo de Gírgolas sobre Residuos Vitivinícolas: propuesta de economía circular con identidad territorial.

Para más información sobre las investigaciones 2024 visitar el micrositio DIGAM 2024-2030 del EMETUR https://www.mendoza.gov.ar/turismo/digam-2024-2030/

