Semana de la Lactancia: el Hospital Español se proyecta como referente en salud materno-infantil

La Semana de la Lactancia Materna llegó a su fin en el Hospital Español de Mendoza. Las actividades que se organizaron en el centro asistencial contaron con una gran asistencia de embarazadas y mamás con sus bebés recién nacidos.

Cabe destacar que este evento fue instaurado por la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna (WABA), y tiene como finalidad promover los beneficios de la Lactancia Materna, asegurar que todas las madres reciban el apoyo necesario para amamantar exitosamente a su bebé.

Las actividades comenzaron el día miércoles con el taller de lactancia, nutrición y bienestar emocional durante el embarazo y puerperio. Se llevó a cabo en el Salón de Presidencia dirigida a embarazadas y madres que están en lactancia. Fue organizado por los Servicios de Pediatría y Neonatología del Hospital como así también el Consultorio de Lactancia Materna.

El encargado de dar la bienvenida, fue el director del Hospital, el doctor Raúl Romeo, estuvieron presentes el Jefe del Servicio Integral de Pediatría. Dr. Ignacio Femenía y la Jefa del Servicio de Maternidad Dr. Belén Font, entre otras autoridades.

Posteriormente comenzaron las charlas interactivas y muy dinámicas, se les envío un desayuno a todas las presentes, como así también obsequios. El encuentro estuvo dado por tres especialistas cómo es el caso de la Dra. Ivana Leiva que dio la charla “Lactancia desde el primer minuto, claves para un buen comienzo”.

La disertante: Lic. Fernanda Denaro habló sobre “Alimentación: clave para el embarazo y la lactancia” y finalmente “Emociones y apoyos: Acompañando el embarazo y la lactancia desde lo emocional” a cargo de la Lic. Cecilia Dagostino.

Día jueves

Mientras que el jueves en el Salón de Presidencia en el Hospital Español se desarrolló la actividad Leche Materna y Neurodesarrollo: Ciencia en cada gota.

Estuvo dirigido a pediatras, neonatólogos, nutricionistas y equipos de salud materno-infantil. Los disertantes fueron la Dra. Laura Bustos (Pediatra), Lic. Laura Serafini (Nutricionista/Neurosensorial), Lic. Laura Ibarra (Fonoaudióloga).

Se habló de la importancia de la leche materna en el desarrollo neurológico, además de ser fundamental como alimento para el bebé. Hay que tener en cuenta que la leche humana no es solo alimento: es un fluido vivo, dinámico y adaptado a las necesidades del lactante.

Sus componentes bioactivos tienen un impacto directo en el desarrollo cerebral, desde el nacimiento hasta los primeros años de vida. “La leche materna no solo cumple una función nutricional, sino que también es una oportunidad clave para establecer el vínculo afectivo entre la madre y el bebé”, se remarcó durante la actividad.

Es importante destacar que en el marco de la Semana de la Lactancia que la Comisión de Damas del Hospital Español entregó 3 sillones especiales para lactancia materna al Servicio de Maternidad como donación, esto es fruto del trabajo que realiza la Comisión durante todo el año.