En Luján: avanza la construcción del primer parque solar municipal de Mendoza

El primer Parque Fotovoltaico Público de la provincia ya cuenta con un avance del 45%. Esta obra generará el 100% de energía a los edificios en el Parque Cívico Municipal, y los polideportivos de Ciudad y Carrodilla. Además, permitirá que la Municipalidad ahorre casi 1 millón de pesos por día.

La gestión del intendente Esteban Allasino progresa ininterrumpidamente en la construcción del primer Parque Solar Municipal de Mendoza. La obra, que tiene una inversión de 1300 millones de pesos, ya cuenta con un avance del 45%.

Cuando el Parque se encuentre en pleno funcionamiento, el Municipio va a estar generando 710 kw para abastecer la totalidad del edificio y varias dependencias municipales.

El proyecto cuenta con dos partes de generación sobre los techos del Parque Cívico Luján (Boedo 505) donde se colocarán 314 paneles solares, para tener una generación de 257 kw. Por su parte, en la playa de estacionamiento se va a realizar inyección de energía a la red para compensar el consumo de la Municipalidad en otras dependencias. Este sistema será a través de carports solares: se instalarán 748 paneles para generar 460 kw.

Al respecto, el intendente Esteban Allasino aseguró: “a partir de enero del próximo año le vamos a devolver el ahorro generado a los vecinos que estén con las tasas al día y adheridos al débito automático. Asumimos esta tarea sabiendo que es disruptiva ya que el Estado, cuando ahorra, nunca lo devuelve al contribuyente que tiene un buen comportamiento”.

Con esta acción, Luján de Cuyo se postula como un referente en políticas de desarrollo sostenible, demostrando que es posible impulsar el progreso local con responsabilidad ambiental. A su vez, el municipio reafirma uno de sus ejes de Gobierno definido como Luján Sustentable, con su visión de un futuro más limpio y autosustentable, cuidando el entorno y garantizando el bienestar de las familias lujaninas. Menos gastos, mejor energía.