Boom audiovisual: hay 28 películas en carpeta para filmarse en Mendoza

La cuarta edición del programa Cash Rebate Mendoza cerró su convocatoria con 28 proyectos presentados, lo que marca un hito en la consolidación de Mendoza como un polo atractivo para la producción audiovisual nacional e internacional.

De los proyectos postulados, 26 pertenecen a productoras mendocinas y 2 a productoras de Buenos Aires, con participación de empresas provenientes de Córdoba, Chile, Brasil, Uruguay y España, lo que demuestra el alcance federal e internacional de la convocatoria.

El programa, impulsado por el Gobierno de Mendoza a través del Ministerio de Producción y la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología, otorga Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta el 40 % de la inversión realizada, con un tope total de $1.200 millones. La inversión privada estimada supera los $4.000 millones, de los cuales el 88 % -es decir, $3.600 millones- serán invertidos directamente en la provincia de Mendoza.

Los proyectos serán evaluados por un comité de especialistas en áreas técnicas, artísticas y económicas, que definirá cuáles serán seleccionados para recibir el beneficio. Esta herramienta no solo impulsa la industria audiovisual mendocina, sino que también genera empleo calificado, dinamiza el ecosistema creativo y promueve la circulación de servicios, turismo y tecnología vinculados al sector.

Desde el Ministerio de Producción se destacó que este crecimiento sostenido es resultado de una política pública sólida, que posiciona a Mendoza como uno de los territorios más dinámicos del país para el desarrollo de la economía creativa.

“El crecimiento sostenido del programa demuestra que Mendoza es hoy uno de los territorios más activos para la producción audiovisual en Argentina. Seguimos apostando por generar condiciones que favorezcan el desarrollo de la industria, atraigan inversiones y proyecten nuestras historias al mundo”, expresó Federico Morábito, presidente de la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología.

En el marco del programa Cash Rebate, se adjudicaron 19 películas, de las cuales 4 están por rodarse durante 2025 y 15 ya han sido finalizadas. Estas producciones representaron una inversión de más de $1.200 millones en Mendoza. Varias de ellas ya se han estrenado o están por estrenarse, han sido premiadas internacionalmente, adquiridas por Televisión Española y exhibidas en plataformas internacionales, lo que consolida a la provincia como referente nacional en producción cultural y audiovisual.