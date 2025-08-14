Cifras de Despegar: Mendoza crece como destino nacional, pero los viajeros internacionales aún son minoría

El lunes 4, en La Enoteca y en el marco de su compromiso por seguir potenciando los destinos locales, Despegar, empresa de viajes líder en Latinoamérica, junto al Ente Mendoza Turismo (Emetur), llevó adelante el evento Expertos en Mendoza, una iniciativa que busca dar mayor visibilidad a la provincia y fortalecer su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos por los viajeros.

“Desde Despegar trabajamos de manera constante para generar acciones que ayuden a visibilizar la oferta turística de las provincias y así incentivar a que más personas elijan recorrer nuestro país. Expertos en Mendoza es un ejemplo de nuestro compromiso con el crecimiento de la industria”, afirmó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Gabriela Testa comentó que “el Ente Mendoza Turismo está trabajando en forma cooperada con Despegar, una agencia de viajes en línea líder, en Argentina y Latinoamérica, lo que le permite al destino poder potenciar sus acciones de promoción no solo apuntando al público directo sino también a la gran cantidad de agencias minoristas que trabajan con esta plataforma”.

“Mendoza está prioritariamente tratada en sus soportes digitales con una presencia preponderante y dentro de un programa que ellos denominan Expertos en Mendoza, en donde además de promover nuestro destino con imágenes, también incluye acciones con su capitana, o sea su influencer, que ha visitado nuestro destino y de allí han surgido videos muy reveladores de las propuestas de Mendoza”, agregó Testa.

“Para nosotros es una gran satisfacción que una empresa experta en marketing haya valorado nuestra campaña Mendoza, Manso Destino y se haya acoplado con el uso del término, incluso algunos aspectos como la tipografía y la estética de nuestra propia campaña. Estas acciones se alinean con lo que también hacemos con diversas líneas aéreas y otros grandes operadores. Esperamos que el trabajo con Despegar contribuya a una mayor llegada de turistas a la provincia de Mendoza”, finalizó la funcionaria.

Según remarca Despegar, “con una demanda estable durante todo el año, Mendoza se mantiene entre los destinos más elegidos, gracias a su diversidad de atractivos: la Fiesta de la Vendimia, en marzo; la nieve, en invierno y una fuerte propuesta enoturística, que opera como motor constante. Este flujo sostenido la convierte en un destino turístico sostenible, menos dependiente de la estacionalidad y capaz de atraer viajeros en todas las épocas”.

Los números de Despegar

Entre enero y julio de 2025, el volumen de viajeros hacia Mendoza creció 50% en comparación con el mismo período del año anterior. En cuanto al origen de los viajeros, Buenos Aires concentra el 79% de las llegadas, seguido por Córdoba, 6%; Neuquén y Salta, 3% cada una, y Bariloche, Mar del Plata y Rosario, 2% cada una.

La provincia cuenta con vuelos directos desde siete ciudades argentinas, lo que facilita el acceso y contribuye a la consolidación del destino. Con respecto a los visitantes internacionales, los brasileros encabezan el ranking (60%), seguidos por chilenos (35%) y peruanos (4%).

Dentro de los productos más demandados, se refleja el interés creciente por experiencias integradas: los vuelos concentran el 55% de las búsquedas, mientras que los paquetes registraron el mayor crecimiento, con 117% respecto del año pasado. Le siguen los hoteles y otros servicios, como actividades y traslados.

En términos de comportamiento de compra, el tiempo promedio de anticipación para reservar un viaje a Mendoza es de 45 días, con variaciones según el tipo de producto: vuelos, 50 días; paquetes, 47 días; hoteles, 35 días y servicios adicionales como traslados o excursiones, 25 días. El gasto promedio por compra es de 259 dólares, con una estadía media de tres noches. Con respecto a la financiación, 84% abona con tarjeta de crédito, siendo el pago en una sola cuota la opción más elegida, seguido por seis cuotas sin interés y otros planes de financiación.

Expertos en Mendoza

El encuentro tuvo lugar en La Enoteca, en la Ciudad de Mendoza, y reunió a más de 50 actores clave de la industria turística local, en una jornada de intercambio de ideas, análisis de tendencias y generación de sinergias entre quienes hacen posible el crecimiento del turismo en la región. Desde Despegar destacaron la importancia de este tipo de espacios de trabajo conjunto entre el sector público y privado, que permiten seguir construyendo una propuesta turística sólida y atractiva, tanto para el viajero nacional como internacional.

“Estamos convencidos de que, trabajando en conjunto con los destinos y su gente, Mendoza tiene todo para consolidarse como un lugar imperdible en los próximos años. Nuestra tecnología y alcance nos permiten llegar a millones de usuarios y ofrecerles experiencias únicas en cada rincón del país”, agregó Cristi.

Acerca de Despegar

Despegar es la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica. Desde hace 25 años revoluciona la industria del turismo a través de la tecnología, y, con su continua apuesta al desarrollo del sector, hoy forma una empresa consolidada que integra a Best Day, HotelDO, Viajes Falabella, Koin, ViajaNet y Stays.net, convirtiéndose en una de las compañías más relevantes de la región y capaz de ofrecer una experiencia personalizada a más de 30 millones de clientes.

Despegar opera en 19 países, acompañando a los latinoamericanos desde el momento en que sueñan con viajar hasta cuando están compartiendo recuerdos. Con el propósito de crear experiencias para que los viajes enriquezcan la vida de las personas y transformar la experiencia de compra, ha desarrollado métodos de pago alternativos y financiamiento, democratizando el acceso al consumo y acercando a los latinoamericanos a su próxima experiencia de viaje.