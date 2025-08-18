Una low cost podrá volar directo desde Mendoza, Santa Fe y Córdoba a Punta Cana

Arajet fue autorizada para operar los vuelos Punta Cana – Mendoza ida y vuelta. La empresa de bandera dominicana recibió la conformidad de la Subsecretaría de Transporte Aéreo de la Nación para explotar servicios regulares internacionales de pasajeros y carga en tres de las ciudades argentinas sin pasar por los aeropuertos de Buenos Aires.

Según la Disposición 21/2025, publicada este miércoles, la compañía de bajo costo podrá operar las rutas Punta Cana (PUJ) – Córdoba (COR), Punta Cana (PUJ) – Mendoza (MDZ) y Punta Cana (PUJ) – Rosario (ROS), en ambos sentidos.

Mendoza ya cuenta con conexiones para vuelos internacionales con Chile, Brasil, Perú y Panamá. Ahora se suma República Dominicana y se aguardan mayores detalles, como por ejemplo cuándo se realizará el primer vuelo, con qué frecuencias contará el servicio, en qué horarios, etc.

“Esta medida representa un avance en la federalización de las operaciones aéreas en Argentina, al ofrecer conexiones directas entre el interior”, detallaron.

Vuelos y flexibilización aerocomercial

La autorización se fundamenta en el Memorando de Entendimiento firmado entre las autoridades aeronáuticas de Argentina y República Dominicana de 2024 en la que flexibilizan el marco aerocomercial bilateral, eliminando las restricciones de frecuencia que existían previamente.

La dominicana Arajet, que ya opera con vuelos a Ezeiza, inició sus operaciones en 2022 y se ha expandido rápidamente en el continente con una moderna flota de aeronaves Boeing 737 MAX.

La estrategia de la compañía es ofrecer tarifas competitivas en el continente para dinamizar el turismo en el Caribe y el tráfico aéreo en la región.