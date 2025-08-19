Empresas Y Negocios | 19 ago 2025
Grupo All In recertifica ISO 9001:2015 y consolida su liderazgo logístico desde Mendoza
08:00 |Desde Mendoza, Grupo All In consolida su rol estratégico como Centro Logístico Integral, brindando servicios certificados a empresas locales, nacionales e internacionales
En un mercado cada vez más competitivo, donde la eficiencia y la transparencia son determinantes para el éxito de las operaciones, Grupo All In reafirma su liderazgo al recertificar la norma internacional ISO 9001:2015. Este sello de calidad alcanza a sus unidades de negocio: ALL IN S.A., ANDESCOLD S.A., DESPACHANTES DE ADUANA S.A. (DASA), INLAND TRANSPORTES S.A. e INTERANDES SHIPPING S.A. (ISSA).
Este hito consolida años de trabajo bajo estándares internacionales de gestión, posicionando a Grupo All In como un Centro Logístico Integral orientado a ofrecer servicios confiables, eficientes y a la medida de cada cliente.
La Recertificación, vigente para DASA desde 2017 y para el resto de las empresas desde 2022, avala la calidad en cada eslabón de la operación: desde el despacho aduanero y el transporte terrestre o multimodal, hasta el almacenamiento —a temperatura ambiente, refrigerado o congelado— y la gestión documental.
“Recertificar esta norma significa validar, una vez más, que nuestros procesos cumplen con exigentes estándares reconocidos internacionalmente. Esto garantiza trazabilidad, eficiencia y transparencia, generando confianza y reafirmando nuestro compromiso con la excelencia”, afirma Alicia Mur, Jefe de Calidad de Grupo All In.
El logro es también el resultado del compromiso de cada integrante del Grupo All, que acompaña cada auditoría y mejora con una visión estratégica y un alto nivel técnico. Desde Mendoza, la empresa brinda soporte a compañías locales, nacionales e internacionales que buscan potenciar su competitividad con procesos auditables y orientados a la mejora continua.
Para los clientes, este reconocimiento se traduce en más confianza, previsibilidad y seguridad. Y para el grupo, es una ratificación de que la calidad no es un objetivo puntual, sino un camino que se recorre todos los días, con profesionalismo y compromiso.