Bröd Bakery suma su noveno local y consolida su modelo de franquicias en Mendoza

La reconocida panadería y pastelería artesanal Bröd Bakery abrió las puertas de su noveno local en el Gran Mendoza, ubicado en Avenida Vicente Zapata 24, frente al Policlínico de Cuyo. La inauguración reunió a clientes, vecinos y amantes del buen pan, quienes pudieron degustar la propuesta artesanal que distingue a la marca.

Con esta apertura, Bröd refuerza su liderazgo en el rubro, manteniendo su compromiso con la calidad y la producción cuidada. Su propuesta se basa en harinas orgánicas, masa madre, ingredientes naturales y procesos sin conservantes ni aditivos, elaborando a diario panes de fermentación lenta, facturas, budines, tortas caseras y una cuidada carta de cafetería, brunch saludables y almuerzos livianos.

El nuevo local, operado por Laura Vila, Leandro Rodríguez y Enrique Vila, los mismos franquiciados del punto de venta en Barrio Bombal, combina el concepto slow food con un entorno acogedor que invita a disfrutar del ritual gastronómico. Esta sucursal se suma a las ya presentes en Ciudad de Mendoza en Calle Chile, Barrio Bombal, La Puntilla, Palmares y Planta Uno en Godoy Cruz.

“Estamos muy felices de poder abrir un nuevo Bröd en uno de los locales más tradicionales de Mendoza. Tuvo un gran trabajo de refaccionamiento y tenemos mucha expectativa ya que se trata de un punto céntrico en Mendoza súper concurrido con mucho movimiento durante todo el día” comentó Laura Vila, una de las socias franquiciadas y además aseguró: “Trabajar con una marca como Bröd permite asegurar calidad de producto y brindar a nuestros clientes el mejor servicio”.

Por otro lado, Sebastián Flores propietario de la marca Bröd puso en valor la posibilidad de insertar un nuevo local en una arteria de principal acceso al centro: “En tiempos que los polos comerciales se abren, es importante que el centro mendocino siga ofreciendo servicios de calidad. Estamos contentos de abrir un Bröd en un nudo de alta circulación tanto vehicular como peatonal de la Ciudad”.

En el marco de su expansión, Bröd Bakery ofrece dos modelos de franquicia:

Bröd Full: locales amplios con servicio en salón, delivery y take away.

Bröd Mini: espacios reducidos y eficientes, con productos de alta rotación.

La apertura de la sucursal de Vicente Zapata no solo marca un nuevo capítulo para un espacio emblemático del centro mendocino, sino que también reafirma la filosofía de Bröd: combinar tradición y vanguardia para ofrecer una experiencia auténtica y de calidad.