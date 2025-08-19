Desde Mendoza al mundo: una empresa local abastecerá una de las mayores minas de litio del planeta

Grupo Halpern proveerá sistemas de tuberías, accesorios y tecnologías de tratamiento de agua en el ambicioso proyecto de litio “Fénix” de la minera Río Tinto, afianzando su posicionamiento como proveedor integral para el sector minero argentino.

La empresa avanza así con firmeza hacia la consolidación de su presencia en el sector minero nacional. La compañía fue seleccionada como proveedor en el emblemático proyecto de litio que encabeza la minera multinacional Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto, provincia de Catamarca.

Este proyecto, conocido como “Expansión Fénix”, contempla una inversión de entre 640 y 1.400 millones de dólares para la construcción de una segunda planta de carbonato de litio. Se trata del primer desarrollo minero aprobado en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y el cuarto en total, con una meta ambiciosa: alcanzar una producción de 100.000 toneladas anuales de litio para 2030.

En este contexto, Halpern tendrá a su cargo la provisión de tuberías en PEAD y PVC, accesorios, equipos de medición y soluciones para el filtrado y control del agua, esenciales para la operación interna de agua dentro de la planta de proceso.

“Este acuerdo nos posiciona dentro del exigente ecosistema minero y nos permite poner en valor todo el conocimiento técnico que desarrollamos en las últimas décadas en torno a la conducción eficiente del agua”, afirma Sebastián Halpern, presidente de Grupo Halpern.

Más de 20 años de experiencia

Con más de 20 años de trayectoria en conducción y filtrado del agua, y sistemas de riego tecnificado, Halpern cuenta con un historial sólido en la región de Cuyo, donde ha implementado infraestructura de derivación, distribución y tratamiento de agua tanto en áreas rurales como en parques industriales. La empresa ha sido pionera en reutilización de aguas grises, control en tiempo real del uso hídrico y recientemente inauguró la primera planta de fabricación de tubos de PVC del oeste argentino.

“Tenemos la experiencia técnica, la capacidad operativa y la infraestruc- tura para aportar valor en ambientes de alta exigencia como la minería de altura. Estamos asociados a empresas internacionales de primer nivel y listos para responder con soluciones integrales”, remarcó Federico Ortega, gerente comercial de Minería del Grupo.

Uno de los grandes desafíos será la logística: el Salar del Hombre Muerto, ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar y a más de 90 km de Antofagasta de la Sierra, impone condiciones extremas para el transporte y montaje de infraestructura. No obstante, desde la compañía destacan que esta complejidad representa una oportunidad para demostrar su capacidad de ejecución en entornos remotos, algo clave para futuros contratos en minería.

Si bien aún no hay una fecha formal de inicio, Grupo Halpern ya trabaja en la planificación y proyección de servicios para sumarse a la tercera unidad de negocio que está desarrollando Río Tinto en el área. La iniciativa tam- bién abre nuevas oportunidades de empleo: se proyecta la creación de 10 a 20 puestos directos y más de 60 empleos indirectos.

Soluciones para el sector productivo

Además del proyecto Fénix, Grupo Halpern ya colabora en otras iniciativas mineras en la provincia de San Juan, como Veladero y Gualcamayo, donde ha implementado sistemas de filtración de agua y soluciones para valles de lixiviación.

“Estamos convencidos de que la minería, como la agricultura, necesita un enfoque técnico, responsable y eficiente del uso del agua. Es allí donde Halpern puede marcar una diferencia”, concluyó Hernán Norando, CEO de Grupo Halpern.

Con este paso estratégico en minería, sumado a GEXA (la fábrica de tubos de PVC), la unidad de negocios dedicada a movimiento y preparación de suelos, el desarrollo de proyectos agrícolas “llave en mano” y CUBICO (más de 15.000 metros cuadrados en naves industriales construidas con la última tecnología), Grupo Halpern afianza su expansión y continúa cons- truyendo su perfil como un proveedor integral de soluciones para sectores productivos, con eje en la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia hídrica.

Más sobre Grupo Halpern

Grupo Halpern es una empresa argentina con más de 20 años de trayectoria en la gestión eficiente del agua. Consoli- dada inicialmente como referente en riego agrícola y distribución mayorista de insumos para conducción, control y filtrado, hoy atraviesa una etapa de transformación y expansión.

Con una visión renovada, el grupo ha evolucionado hacia un perfil integral, liderando proyectos de ingeniería en sectores estratégicos como minería, energía, construcción y agroindustria.

Esta nueva etapa consolida a Grupo Halpern como un actor clave en soluciones “llave en mano”, orientadas a maximizar el uso inteligente y sustentable del recurso hídrico. Su crecimiento sostenido refleja una filosofía clara: cada proyecto debe ser una solución real, escalable y alineada con el futuro que el país necesita.