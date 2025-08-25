“Raíces & Sabores”, la novedosa experiencia que combina aceite de oliva y aceto balsámico con chocolate

En el corazón de los olivares mendocinos y con la impronta de la innovación como estandarte, Corazón de Lunlunta inaugura su exquisita experiencia gastronómica “Raíces & Sabores” (que ya puede disfrutarse diariamente con reserva previa). La degustación incluye un novedoso maridaje entre chocolate y aceite de oliva o aceto balsámico.

Esta exclusiva propuesta, concebida para estimular los sentidos y honrar la riqueza del territorio, nace de la colaboración entre Gabriel Guardia (reconocido enólogo especializado en aceite de oliva y único maestro aceitero de Latinoamérica) y Silvina Pastorutti (creadora de El Chocolatorio y experta en el arte del chocolate gourmet).

Una degustación en cada detalle

La experiencia se despliega en la íntima Cava Radial de Corazón de Lunlunta, donde los visitantes son recibidos con creaciones de chocolate 70% extra fino transformadas en delicadas piezas comestibles:

Cucharas de chocolate para degustar aceite de oliva y aceto balsámico, combinando textura y sabor.

Mini tabla de chocolate con queso, donde el dulzor encuentra su contrapunto salado.

Corcho de chocolate relleno con emulsión de vermouth mendocino, un guiño lúdico al mundo del vino.

Aceituna de chocolate con aceite de oliva y uva de chocolate con aceto balsámico, pequeños bocados de intensidad y elegancia.

Cada creación se equilibra con una cuidadosa selección de vinos de El Enemigo, que con su profundidad y armonía realzan los matices de esta experiencia sensorial sin igual.

PARA SABER

Disponibilidad: de lunes a sábados, con reserva anticipada llamando al 2612560316 o ingresando a: https://corazondelunlunta.meitre.com/.

Precio: $15.000 por persona.