Sostenibilidad, tecnología y liderazgo: Mendoza será sede del mayor movimiento empresarial de impacto del país

El próximo 27 de agosto, Mendoza será sede de un nuevo capítulo del tour federal de Pacto Global Argentina, la iniciativa de Naciones Unidas que promueve el compromiso del sector privado con el desarrollo sostenible.

El encuentro, que se realizará en La Enoteca (Av. Peltier 611, Ciudad de Mendoza) de 9 a 13 horas, convocará a empresarios, referentes del sector público y representantes de organismos internacionales para debatir cómo la sostenibilidad se ha convertido en un verdadero motor de competitividad y desarrollo.

Desde 2024, este recorrido nacional ha pasado por Balcarce, Tucumán, Concepción del Uruguay, Córdoba y Rosario, llevando un mensaje claro: los negocios basados en valores pueden generar impacto económico, social y ambiental positivo. Ahora, Mendoza recibe la propuesta con un foco especial en la inteligencia artificial aplicada al desarrollo sostenible y en el análisis de las oportunidades que esta herramienta abre para la economía local.

El evento cuenta con el apoyo de Grupo Avinea y Grupo Aconcagua Energía, junto a otras empresas participantes de Pacto Global Argentina que integran la sostenibilidad como eje estratégico de sus operaciones.

Un programa que une visión global y acción local

La jornada abrirá con la participación de Eduardo Gorchs, Presidente de Pacto Global Argentina, y Flavio Fuertes, Director Ejecutivo, quienes compartirán una visión estratégica sobre la sostenibilidad como caso de negocio a 25 años del inicio del movimiento de sostenibilidad corporativa más grande del mundo.

El primer panel VISIÓN CEO: sectores estratégicos para una transición sostenible —energía y minería— con referentes de Siemens, Aconcagua Energía, Los Azules y la CEPAL. El diálogo de la alta dirección nos guiará en torno a modelos productivos innovadores, métricas de desempeño, relación con grupos de interés y compromisos futuros en el marco de la campaña global “Aceleremos el Cambio”.

En el segundo panel, el protagonismo será para la inteligencia artificial y su aplicación a la sostenibilidad. Representantes de Quilmes, Accenture, Grupo Logístico Andreani y Transparencia Latam, compartirán casos reales que demuestran cómo la tecnología puede potenciar la integridad, el uso eficiente de recursos y la competitividad.

El cierre estará orientado a comprender el estado actual de la agenda de sostenibilidad en el mundo y en Mendoza. Wines of Argentina presentará su informe “Perspectiva de género en la vitivinicultura” y Patricia Malnatti, Vicepresidenta de Pacto Global Argentina, impulsará un llamado a la acción con la campaña “Aceleremos el Cambio”.

La clausura estará a cargo de Jimena Latorre, Ministra de Energía y Ambiente del Gobierno de Mendoza.

Un espacio para el diálogo y las alianzas

Este encuentro no solo ofrecerá conferencias y paneles, sino también instancias de networking para que empresas, emprendedores y actores clave de la provincia puedan generar nuevas alianzas y oportunidades de negocio sostenible.

La sostenibilidad ya no es opcional: es la hoja de ruta para un crecimiento económico que respete a las personas y al planeta. Mendoza tiene la oportunidad de sumarse con fuerza a este movimiento global que combina visión estratégica, innovación y compromiso.

Fecha: 27 de agosto de 2025

Lugar: La Enoteca, Av. Peltier 611, Ciudad de Mendoza

Horario: 9 a 13 horas

Requiere inscripción previa

Pacto Global Argentina considera que estos encuentros son una gran oportunidad para reunir a la comunidad empresarial y a otros actores clave para colaborar, aprender y comprometerse con un futuro más sostenible para todos. Desde Mendoza, un lugar rico en historia y cultura, se quiere mirar hacia adelante con optimismo y determinación, listos para enfrentar los desafíos del mañana con acciones concretas y colaborativas.

Para participar te podés inscribir AQUI