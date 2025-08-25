Del terroir al laboratorio: Fermentis Academy capacita a enólogos para competir en el mercado global

Fermentis, Unidad de Negocios del Grupo Lesaffre (Francia), actor importante a nivel global en levaduras y soluciones en fermentación, continúa un año más llevando a cabo en Argentina Fermentis Academy®, un programa educacional que bajo el lema “Aprender, Compartir, Intercambiar”, organiza eventos de capacitación técnica enfocados en producción de bebidas fermentadas en todo el mundo.

En esta oportunidad, se trata del Argentina Wine Technical Tour 2025, una gira por las principales regiones vitivinícolas del país que incluye seminarios técnicos bajo la temática: “Herramientas con las que cuenta el enólogo para potenciar el perfil sensorial de los vinos”.

“Nuestro objetivo es continuar contribuyendo a un mejor desarrollo de la enología y así colaborar en la elaboración de vinos de calidad impecable, que puedan ser más competitivos a nivel global y obtener los más altos estándares que el mercado mundial requiere”, explica Sergio Aloisio, gerente de Ventas LATAM de Fermentis, y organizador, junto con el distribuidor local, de los Fermentis Academy desde hace ya 10 años en Mendoza y Argentina.

El programa a presentar en las diferentes sedes 2025 será:

Herramientas microbiológicas activas e inactiva

Utilización y ventajas del uso de levaduras Non-Saccharomyces (cata de ensayos 2025 del INTA Luján de Cuyo – Mendoza)

Utilización de productos funcionales para mejorar volumen, estructura y protección de los vinos

Presentación de nuevos lanzamientos para la atenuación o eliminación de aromas indeseables

Catas de ensayos de aplicación

Los seminarios completamente gratuitos de Fermentis Academy se llevarán a cabo con un cronograma intensivo y federal que comenzará el viernes 16 de setiembre en San Juan. Continuará en La Rioja el 17 de septiembre, en Cafayate el 19 y Neuquén el 30 de septiembre.

En Mendoza, está previsto el 2 de octubre en San Rafael, el 3 de octubre en la zona Este provincial, y el 23 de octubre, el cierre en La Enoteca (ciudad de Mendoza).

El seminario de cierre se presentará bajo la denominación “Tendencias Globales”, y en este caso se abordarán temáticas de interés generalizado y que reflejan una tendencia en los diferentes mercados globales como es la producción de vinos con muy bajo o nulo contenido en anhídrido sulfuroso o la disminución del grado alcohólico y también, la importancia que se le asigna a las variedades de uva no tradicionales como estrategia de captación de nuevos consumidores, con foco en esta ocasión en vinos elaborados a partir de variedades autóctonas (comúnmente llamadas “criollas”). Profesionales del INTA Luján de Cuyo expondrán sobre los conocimientos actuales sobre origen y genética de estos varietales y se completará con degustación de vinos comerciales, en catas dirigidas por sus propios hacedores.

Para finalizar, se llevará a cabo una presentación de otro tema de gran tendencia mundial: “Producción y consumo de cafés de especialidad”. Se hará una introducción del mercado mundial de café para luego focalizarse en la importancia de la fermentación del fruto en la calidad del producto final, con una cata organizada de cafés.

Los disertantes serán el propio Aloisio; Mercedes Irigoyen, licenciada en Enología con más de 10 años de experiencia en la industria vitivinícola y soporte técnico de Ventas para América de Fermentis; Anne Flesch, de Estados Unidos, y responsable técnica para América; profesionales del grupo de investigación del INTA Luján de Cuyo y enólogos invitados que expondrán sobre los vinos seleccionados para la cata.

Es importante destacar que, aunque la participación de los seminarios no tiene cargo, se requiere una inscripción previa ya que los cupos son limitados. Los interesados en inscribirse para la actividad en Mendoza Centro pueden hacerlo en el siguiente link