Risas, regalos y alegría: el Día del Niño se celebró en el Hospital Español de Mendoza

En el marco del Día del Niño, el Hospital Español de Mendoza organizó durante tres días un emotivo festejo que transformó los pasillos del centro asistencial en un escenario de fiesta y color. Las actividades comenzaron el viernes y se extendieron hasta el domingo.

Globos, carteles, disfraces y regalos formaron parte de la intervención, con entregas personalizadas en cada sala para brindar un momento de felicidad a los pequeños pacientes internados. El festejo incluyó la entrega personalizada de obsequios en cada sala, con un relevamiento previo para garantizar que cada niño reciba un regalo acorde a su edad y necesidades.

Es importante destacar lo que ha significado para muchos chicos y pequeños esta celebración desarrollada en el Hospital Español. Todo comenzó en la jornada del viernes.



Mural de Globos en la Guardia: Por cortesía de la gente de Eventos Mónica Aciar y Asociados, se colocó en la entrada de la Guardia un hermoso mural de globos para que los niños puedan sacarse fotos. Además, gracias a la generosa donación de Casa Segal, a cada niño que se encontraba en la Guardia se le entregó una caja de colores y una lámina para colorear.



Visitas Especiales: Grata visita de las Payamédicas , quienes entregaron regalos donados por la Comisión de Damas del hospital a los niños internados en Pabellón 1 y 2 junto al Equipo de Internación.



Obsequios para los recién nacidos: La Dra. Belén Font y el equipo de Maternidad se encargaron de entregar regalos a las familias de los recién nacidos, un gesto para celebrar la vida en este día tan especial.



Las actividades culminaron en la sala de Maternidad. Tanto Marta como Gladys que son parte de Enfermería de Neonatología entregaron los regalos con la Dra. Font jefa de Maternidad.