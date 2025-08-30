Abre la convocatoria para participar del Festival Tango por los caminos del vino 2025

El propósito de la convocatoria es contribuir a la promoción y difusión de la música, en el género del tango, a partir de la riqueza particular de sus diversas expresiones musicales y considerando que el conjunto de las mismas constituye un bien patrimonial intangible de la humanidad.

Los interesados que presenten propuestas para la selección tendrán que ser grupos u orquestas, en todos los casos con música en vivo. Las propuestas deben ser integradas por dúos, tríos, cuartetos, quintetos y sextetos.

Los músicos integrantes de las distintas formaciones solo pueden participar en dos propuestas / ensambles y deben ser residentes de Mendoza. Podrán inscribirse a partir de la publicación del llamado y hasta el lunes 8 de septiembre de 2025, a las 23:59, inclusive.

La propuesta musical debe estar enmarcada dentro del estilo tango, desde las composiciones de tango tradicional hasta las que responden a un lenguaje musical contemporáneo, el cual deberán adjuntar el repertorio completo del concierto y que en caso de ser seleccionada, no podrá ser modificado.

El monto de cachet a pagar será estipulado de la siguiente manera: para dúos $ 210.000, para tríos $394.000, para cuartetos $525.000, para quintetos $657.000, para sextetos o más integrantes $ 790.000.

El jurado evaluador está integrado por José Pablo Giménez Zumbo, en representación del MIMM (Movimiento de Músicos Independientes) ; Zaharay Graciela Ortega como representante de la Asociación Músicos de Cuyo de Mendoza y Carlos Fernando López como representante de la Subsecretaría de Cultura.

Las propuestas presentadas deberán ajustarse a lo dispuesto en las bases y la sola presentación de las propuestas implica, por parte de los interesados, el total consentimiento y aceptación de las condiciones y especificaciones contenidas en las mismas. La inscripción deberá realizarse a través del siguiente LINK

BASES