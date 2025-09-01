Llega la Natural Race 2025, la carrera de trail más convocante del Oeste argentino

El turismo deportivo sigue creciendo en nuestra provincia con propuestas relacionadas a diversas disciplinas, entre las que Natural Race es una excelente excusa para disfrutar de nuestros paisajes, el aire puro y la actividad física.

Desde la organización destacaron que las distancias de 45, 21 y 15 kilómetros suman puntos UTMB Index (representan el nivel general de rendimiento de un corredor) y que este año esperan a 2.500 corredores de la provincia, el país y el mundo.

La Natural Race 2025 contará con más distancias, un kit completo, nuevos servicios, mayor cobertura y cinco puestos de hidratación, y promete ser una experiencia única y desafiante. “Nuestros maratones son el escenario perfecto para aquellos valientes aventureros que buscan superar sus límites y conectarse con la naturaleza en su estado más puro”, detallaron los organizadores.

“Tenemos variedad de desafíos para corredores de todos los niveles, desde distancias cortas hasta trayectos ultramaratónicos. Ya sean principiantes o experimentados atletas, estamos seguros de que encontrarán la carrera perfecta para cada nivel de exigencia”, agregaron.

Cronograma

Conferencia de prensa y presentación oficial de la carrera: jueves 28 de agosto de 11 a 13 en la tienda de Vaypol del primer piso de Palmares Open Mall, Godoy Cruz.

Están invitados al evento autoridades del Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, atletas de elite, corredores, medios de comunicación, periodistas y el público en general.

Expo Trail y entrega de kits: 20 de setiembre de 9 a 17 en la Báscula de la Nave Cultural.

Más de 15 auspiciantes y emprendedores expondrán sus servicios y productos durante la entrega de kits de la Natural Race.

Además se hará en vivo una clínica con profesionales y atletas reconocidos, que expondrán sobre distintos temas relacionados al deporte de montaña.

Competencia Natural Race