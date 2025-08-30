Mhor Mío y Mendukos: las marcas artesanales de Mendoza que brillaron en el Mundial del Alfajor

La Dirección de Economía Social del Gobierno de Mendoza celebra y felicita a dos emprendimientos mendocinos que se consagraron en el Campeonato Mundial del Alfajor 2025, y llevan a lo más alto la producción artesanal y el talento local.

El emprendimiento Mhor Mío Chocolate Artesanal, incluido en el Registro Único de Unidades de la Economía Social y Solidaria (RUESYS) obtuvo dos reconocimientos internacionales:

-Mejor Alfajor Blanco del Mundo

-Segundo Mejor Alfajor en Aroma

Este logro refleja la excelencia y la innovación de la producción mendocina, mientras confirma que los emprendimientos de la economía social tienen el potencial de crecer, competir y destacarse a nivel internacional.

La historia de Débora Peralta, creadora de Mhor Mío, es un ejemplo de resiliencia y pasión. En 2013, atravesando una crisis personal y económica mientras trabajaba como oficial ayudante de la Policía de Mendoza, comenzó a incursionar en la repostería y descubrió el chocolate como una terapia. Tras un duro diagnóstico de linfoma de Hodgkin en 2016 y un proceso de quimioterapia, decidió transformar su vida y apostar por lo que la apasionaba. En 2018 nació oficialmente Mhor Mío, un proyecto que hoy se convierte en un referente mundial de la chocolatería artesanal mendocina.

Por su parte, el emprendimiento Mendukos, de Guaymallén e integrado por Gabriela Cáceres y Dante Alvarado, también obtuvo un destacado reconocimiento en el certamen al lograr dos medallas de bronce con su alfajor negro con dulce de leche, pasas al ron y cobertura premium. Las distinciones fueron:

-Mejor Alfajor Simple

-Mejor Alfajor de Autor

Mendukos nació tras la pandemia como un proyecto familiar que comenzó elaborando alfajores integrales y luego se expandió con una dietética.

La pasión por la cocina y la pastelería llevó a sus fundadores a apostar por productos innovadores, sin azúcar y clásicos, que conquistaron al público mendocino. Tras ser seleccionados en la Feria del Alfajor en Mendoza lograron acceder al campeonato mundial y representar con orgullo a la provincia.

“El nombre Mendukos surge como una forma cariñosa de llamar a los mendocinos, y quisimos que nuestra marca reflejara la identidad y el orgullo de nuestra provincia”, destacó Cáceres.

Desde la Dirección de Economía Social se reafirmó el compromiso de acompañar a cada emprendedor y emprendedora mendocina, con el convencimiento de que el futuro de la economía social se construye con historias de esfuerzo, innovación y éxito como las de Mhor Mío y Mendukos.