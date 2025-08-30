Grupo Fecovita redobla su apuesta: nueva sede y relanzamiento comercial en Buenos Aires

El grupo cooperativo con sede en Mendoza realizó un evento para anunciar un plan de acción para fortalecer su presencia en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Al encuentro realizado en las oficinas de CONINAGRO en Capital Federal, se hicieron presentes directivos del ámbito cooperativo, clientes, proveedores, entidades financieras y prensa especializada del agro.

Por parte del Grupo Fecovita estuvieron Rubén Panella presidente del grupo, el secretario y vicepresidente de CONINAGRO Marcelo Federici, su gerente general Juan Ángel Rodríguez y el equipo comercial.

Panella puntualizó que, “en el resto del país tenemos una muy buena performance de ventas, pero Buenos Aires siempre ha sido nuestra cuenta pendiente.”

El Grupo vende 18 millones de litros mensuales, liderando la venta de vinos de país, pero sólo el 10% se comercializa en CABA y provincia de Buenos Aires. “Vemos en Buenos Aires una gran oportunidad para crecer con el relanzamiento de marcas clásicas como Resero, Estancia Mendoza y Canciller.”

Las nuevas oficinas estarán ubicadas en Avenida Regimiento Patricios al 1.000, en el complejo Molina Ciudad del barrio de la Boca. Para Juan Ángel Rodríguez, gerente general del grupo, las nuevas oficias ofrecerán “una mayor versatilidad por la cercanía de nuestros equipos comerciales con los distribuidores que están ubicados en su mayoría en zona sur,” y agregó que “Nuestras Casa Matriz está a mil kilómetros de distancia y vemos fundamental tener un espacio que nos permita mantener un networking más fluido con nuestros socios estratégicos de la plaza.”

La sucursal estará a cargo de Eugenio Mangioni, que cuenta con una larga trayectoria en comercialización de vinos y productos masivos en esta plaza.

Sobre la situación vitivinícola actual, el presidente de Fecovita manifestó que “tuvimos una cosecha récord para el sistema. nuestros productores integrados han entregado más de 3 millones de quintales de uva al sistema,” y se mostró optimista en lo que viene, “vemos que poco a poco el consumo se está reactivando y esperamos que el vino no sea la excepción".

Grupo Fecovita es uno de los principales grupos vitivinícolas a nivel mundial. Nuclea a más de 5.000 productores integrados en 29 cooperativas, que trabajan unas 25.000 hectáreas de viñedos en las zonas vitivinícolas más apreciadas de Mendoza, generando un futuro sustentable a miles de familias, mediante la inversión genuina, el aporte de la tecnología, la mejora continua de la calidad y la proyección internacional de sus productos, de la mano de marcas emblemáticas.

Da empleo directo a más de 1.000 personas en forma directa y comercializa alrededor del 30% del mercado argentino gracias a su estructura comercial conformada por 11 unidades comerciales, sus más de 1.200 socios estratégicos y una red de distribución que abastece a todo el país. Además, cuenta con 2 oficinas en el exterior y exporta sus productos a más de 40 países.