Magia, juegos y chocolate: así fue el Family Day de Territorio Yacopini

Territorio Yacopini se unió a una de las celebraciones más lindas del año junto a sus clientes y colaboradores: el gran Family Day del Día del Niño.

Los asistentes disfrutaron de una tarde llena de juegos y sorpresas, incluyendo chocolate caliente para todos. También contó con un show de magia en vivo, un gran espectáculo de payasos y diversidad de juegos para toda las edades, que sumó divertidas competencias entre los participantes.

El evento, diseñado para toda la familia, se llevó a cabo el pasado sábado 23 de agosto en el concesionario ubicado en Godoy Cruz.

De esta manera, Territorio Yacopini acompañó a las familias con un reconocimiento único, exclusivamente organizado para aquellos que siempre siguen confiando en la empresa y en las grandes marcas que representa.

Para conocer las próximas fechas de eventos y promociones del concesionario te invitamos a seguirlos en Instagram: @territorioyacopinimendoza.