Consultoría: lanzan nuevos servicios para bodegas y empresas vinculadas al mundo del vino

En un mundo desafiante en constante transformación donde los hábitos de los consumidores cambian, la sobreinformación abruma, los márgenes se ajustan, las nuevas tecnologías dominan y la alta competencia global impone un escenario de mayor exigencia, ‘diferenciarse ya no es opcional, sino vital”, dice una voz con experiencia, claridad y visión de negocios: Inés González, especialista en comunicación.

Con más de dos décadas de experiencia internacional en el posicionamiento de marcas y bodegas de prestigio, Inés acompaña de cerca a líderes de negocios del mundo del vino, innovadores lanzamientos, inversiones, procesos de crecimiento y expansión, crisis, reconversión, cambio de cultura y nuevos modelos de negocios, en Argentina y en el exterior.

Hoy, da un nuevo salto en su camino profesional con una propuesta basada en su aporte de valor con un enfoque integral, transversal y profundamente humano.

Su diferencial es “acompañar transformaciones profundas, desde el valor, la autenticidad, la claridad y el mensaje que se quiere dar”, dice Inés, quien despliega una mirada amplia que combina experiencia corporativa, sensibilidad emocional, conocimiento de negocio y mercado, y una perspectiva amplia para conectar con los negocios actuales.

En este contexto, anuncia la ampliación de su portafolio de servicios englobando: consultoría en comunicación corporativa, asesoramiento empresarial y profesional, relaciones públicas, capacitaciones, charlas, talleres, desarrollo de contenido, organización de eventos y creación de experiencias exclusivas.

Dentro de su oferta empresarial suma una propuesta de auditoría, análisis interno comunicacional, diagnóstico integral, asesoramiento, desarrollo de estrategia, relato de marca y posicionamiento, dirigida a emprendimientos, bodegas, organismos y también a profesionales independientes que necesitan ordenar el mensaje y su comunicación para dar el salto de crecimiento.

“Para diferenciarnos en un contexto tan competitivo, es elemental la mirada hacia adentro, una visión de negocio concreta, que inspire, venda; orden interno, un propósito de marca, un mensaje claro, coherente, sostenible y fluida comunicación entre el equipo”, sostiene Inés, quien engloba una exitosa etapa de vida corporativa en grupos bodegueros lideres -Grupo Peñaflor y Grupo Sogrape de Portugal- y una consolidada posición como consultora independiente en el mundo del vino.

En 2025, creó “Marcas con Alma” un programa de asesoramiento estratégico 1:1 para profesionales independientes del sector. Una propuesta diseñada no solo para lideres de negocios, enólogo/as, sommeliers o chefs con trayectoria, sino para aquello/as profesionales que sienten que tienen mucho más para dar y están listo/as para el salto de crecimiento, de visibilidad y el llamado a conectarse con su propósito, transformar su manera de comunicar, conectar y expandirse. “Ya pasaron por este programa de transformación más de dos decena de mujeres dispuestas a conectarse con el disfrute y el placer sintiéndose valiosas desde su propósito, eligiendo con conciencia, foco y claridad”.

En rol de oradora, Inés desarrolla charlas en instituciones educativas y para empresas, talleres presenciales y virtuales transformadores, diseñados para impactar positivamente, inspirar y guiar. No se trata de clases, sino de espacios íntimos y poderosos donde, a partir de su propia experiencia vivida, lo encarnado y lo que sigue aprendiendo, muestra que hay otras

formas de ver y hacer las cosas. Su estilo disruptivo, cercano y lúdico propone nuevas preguntas, abre caminos y motiva decisiones conscientes.

Durante 2024 fue speaker en un evento de empresarios del sector vitivinícola organizado por el Banco Macro y Visa Argentina en Mendoza.

Además, propone eventos exclusivos en alianza con otros sectores a fin de sumar al crecimiento de los negocios. Junto a Cohen Aliados Financieros, prepara el evento virtual “La rentabilidad bajo presión: Claves para proteger la rentabilidad del negocio vitivinícola”, que tendrá lugar el próximo 27 de agosto. Un encuentro clave para repensar los desafíos actuales del sector y trazar estrategias concretas en tiempos complejos.

Su universo se expande también en torno a las experiencias presenciales boutique bajo el lema #ElVinoConvoca que nacen a partir de su ciclo en vivo de cada domingo a las 7 PM por su cuenta de Instagram @inesgonzalezcomunicacion donde interactúa con invitados y el público.

Los mismos incluyen encuentros abiertos a su comunidad, experiencias privadas y propuestas corporativas. “Allí, el vino no es el protagonista, sino cómplice de una experiencia innovadora, íntima y con propósito, donde el hilo conductor apunta a las historias humanas, la energía como punto de partida para generar conexión, vínculo y recién entonces, comunicación”.

“El objetivo es ir más profundo, potenciar el propósito de cada negocio, la propuesta de valor enfocándonos en conectar con el alma de cada marca”, explica Inés. “Hoy la diferencia no está en lo que hacemos, sino en quienes somos y el valor que aportamos. El mensaje que queremos dar es clave para conectar con nuestro público entendiendo que no somos para todo el mundo”, continúa.

“En un mundo en transformación acelerada, los mercados atraviesan un proceso de reconfiguración constante. Los consumidores ya no se mueven únicamente por el precio o la calidad, sino por experiencias, valores y vínculos emocionales con las marcas. Esto redefine los hábitos de consumo: mayor búsqueda de autenticidad, de propuestas personalizadas y de

coherencia entre lo que decimos y hacemos”, concluye.

A su formación académica de abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) suma un master en derecho empresarial en ESEASE, programas de comunicación en IAE, Universidad Austral y recientemente finalizó una maestría en negocios de servicios en Barcelona.

Todo lo que encara Inés González tiene su propio sello, donde el disfrute es su modelo de negocio. Lo divertido, una vía para llegar más profundo. Y la alegría, una estrategia que transforma.