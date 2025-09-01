Cortaderas Club suma sedes: Giménez Riili lanza la primera cadena de gimnasios 24/7 en Mendoza

Giménez Riili es una empresa que hace más de 20 años se dedica al desarrollo inmobiliario en Mendoza. Posee 8 barrios cerrados en Kilómetro 11, Coquimbito y Rodeo del Medio que incluyen centros comerciales, espacios comunes, así como servicios deportivos y recreativos.

Bajo el concepto #GoEast, la compañía busca potenciar a la zona Este como un nuevo polo urbano en la provincia. “Integramos a más de 5000 familias que han adquirido sus lotes y, en la mayoría de los casos, han construido sus casas con nosotros. Definitivamente, los barrios son lugares para vivir y generar comunidad. De ahí la importancia que le damos al deporte”, destaca Pablo Giménez Riili.

En esta área, existen dos propuestas: la academia de fútbol ‘Pueblo Nuevo Club’ y la cadena de gimnasios ‘Cortaderas Club’ que tiene 3 sedes: una en el barrio ‘Las Cortaderas’, otra en el barrio ‘Las Retamas’ y la tercera, recientemente inaugurada, en el barrio ‘Las Tacas’.

24/7

Todos los gimnasios tienen salas de musculación con máquinas de última generación y una amplia variedad de actividades (funcional, crossfit, yoga, pilates, spinning, boxeo, clases para niños, entre otras), guiadas por un equipo de profesores.

Un dato que sorprende es que están abiertos las 24 horas, los 365 días del año. Los socios (que no necesariamente deben vivir dentro de los barrios), pueden asistir a cualquiera de las sucursales. Pablo Giménez Riili indica que un 20 % de las personas eligen horarios no convencionales para ejercitarse.

“El desarrollo de estos centros deportivos ha sido espectacular. Sin dudas, el horario extendido es una ventaja para quienes trabajan o estudian, que optan por la mañana temprano o la noche. Ya hay 2000 miembros activos en total. Más de 400 alumnos de la escuela de fútbol entrenan allí y, además, contamos con clases de natación y escuela de verano. En el nuevo gimnasio de Las Tacas sumamos servicios complementarios de nutrición y kinesiología”, señala.

En cuanto a ‘Pueblo Nuevo Club’, el año cerrará con diversas actividades: torneo femenino en Santa Fe entre el 26 y 28 de septiembre, torneo en Carlos Paz entre el 16 y 19 de octubre, ‘Surf Cup International’, Barcelona entre el 26 y 30 de noviembre y ‘Summer Camp’ con el staff del Sporting de Gijón entre el 15 y 19 diciembre. En enero de 2026, la categoría sub-20 participará del Torneo V Cup en Chile.

Lo que viene

Al consultarle a Pablo Giménez Riili por los nuevos proyectos en los que trabaja la empresa, nos cuenta: “Estamos en la etapa de urbanización de la segunda etapa del barrio ‘El Bosque’ en Rodeo del Medio. Asimismo, en la etapa de preventa del complejo de dúplex, departamentos y lotes ‘Cortaderas Terra’ en Kilómetro 11 y de un complejo de 30 departamentos premium en ‘Alto Retamas’, Rodeo del Medio que entregaremos en 2026.