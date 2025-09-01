FIAT Titano: una presentación "5 estrellas" para una camioneta que va a dar que hablar

Por Ignacio Romera

El sábado 23 de agosto, en finca Decero, Lorenzo Automotores Fiat preparó una jornada que buscó combinar pruebas de manejo, espectáculos culturales y gastronomía típica. La gran protagonista del evento fue la Titano, la nueva Pick Up mediana de la marca que busca consolidarse en el mercado automotor argentino.

La Fiat Titano es una robusta camioneta con un motor Diesel 2.2 que entrega 200 cv de potencia y 450 Nm de torque. El vehículo se ofrece en cinco versiones con tracción 4x4 o 4x2, caja manual o automática y una capacidad de carga superior a los 1000 kg.

En todas la gama de la Pick Up destaca su equipamiento de seguridad, que incluye seis airbags, control electrónico de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente, control de tracción y asistente de frenado pre-colisión.

Fiat lleva varios años consolidada en el segmento de las camionetas pequeñas con productos como la Strada y la Toro. Ahora, la firma italiana busca ganar terreno entre las Pick Ups medianas y competir directamente con gigantes de la industria como la Toyota Hilux, la Volkswagen Amarok y la Ford Ranger.

Mucho más que un test drive: un verdadero desafío de manejo

Grupo Lorenzo invitó a sus clientes a la Experiencia Fiat Titano: potencia y tradición en Finca Decero. Los asistentes tuvieron la posibilidad de probar el comportamiento del vehículo en un circuito offroad especialmente diseñado para la ocasión.

Las pruebas de manejo consistieron en sortear grandes pozos con una rueda en el aire y realizar frenadas repentinas. Después de atravesar la pista de obstáculos quedó demostrada la excelente respuesta y potencia de la camioneta en situaciones difíciles.

Además del test drive, el evento incluyó una degustación de vinos de la bodega anfitriona y platos típicos de la cultura nacional. La experiencia no hubiese estado completa sin un acto artístico: un grupo de bailarines de malambo deleitó al público con un breve pero intenso espectáculo.

Las expectativas de FIAT y de Grupo Lorenzo

En diálogo con Ecocuyo, Leandro Lipari, gerente de Fiat en Grupo Lorenzo, se mostró optimista con la proyección del vehículo.

“Esperamos que la Titano empiece a hacer ruido en el mercado en los próximos meses. Al día de hoy, en Lorenzo se ha vendido todo el cupo asignado y tenemos una lista de espera para adquirir la camioneta. La versión más elegida por los mendocinos es la Freedom 4x4.”

Si bien las expectativas de venta en Argentina son altas, desde la empresa reconocen que la mayor parte de la producción de la Titano se utilizará para abastecer al enorme mercado brasileño.

Al ser consultado por otros eventos de estas características realizados por la empresa, Lipari comentó que se han hecho presentaciones similares para productos de la marca Ford. Agregó que es una iniciativa con muy buena recepción entre los clientes, por lo que planean seguir haciendo acciones similares para los lanzamientos de vehículos del próximo año.

Precios del vehículo

Los precios de la Pick Up varían entre 45 y casi 63 millones de pesos. Lorenzo Automotores Fiat ofrece financiación hasta 20 millones en 18 cuotas fijas sin interés para la modalidad de venta convencional. También existe la posibilidad de acceder a la camioneta a través de planes de ahorro.

Modelos: