Chachingo Wine Fair Buenos Aires: tercera edición con récord de asistencia y vinos de todo el país

Chachingo Wine fair tuvo, la semana pasada, su tercera edición Buenos Aires. La feria creada por el winemaker Alejandro Vigil, su esposa María Sance y Fernando Gabrielli convocó a más de 2.000 personas en dos jornadas (con entradas agotadas). El evento contó con la participación de 58 bodegas (de distintas provincias del país) y ofreció más de 250 etiquetas (de gamas media y alta).

“La fecha de Buenos Aires siempre es un gran desafío para Chachingo Wine Fair. Por suerte tuvimos una gran edición, con entradas agotadas y muchos amantes del vino. Además, pudimos mostrar una muy buena foto de la diversidad del vino argentino. Contamos con pequeños, medianos y grandes productores de todo el país”.

Y agrega: “Todas las ediciones de este año (Mendoza en Park Hyatt), Córdoba, Salta, Rosario y Buenos Aires se han realizado con entradas agotadas. Estamos muy felices con el resultado de nuestra propuesta. En lo que va de 2025 Chachingo Wine Fair ya ha convocado a más de 10.000 personas” comenta Fernando Gabrielli (Co-Funador de Chachingo Wine Fair).

La versión Buenos Aires del evento contó con la participación de las siguientes bodegas: Achala Wines, Alta Yari, Altos Las Hormigas, Argento, Bira Wines, Bodegas Caro, Bonomo & Montiel, Cadus, Carinae, Catena Zapata, Colomé, Cruzat, Dante Robino, Don Rosendo Wines, El Bayeh, El Cese, El Enemigo, El Esteco, El Relator, Familia Furlán, Familia Mastrantonio, Finca Bandini, Finca del Nunca Jamás, Finca Sophenia, Fuego Blanco, Huentala Wines, Humberto Canale, Jasmine de los Mundos, Jorge Rubio, Kalós Wines, Kaiken, La Cayetana, Lagarde, Lavaque, López, Lorenzo Wines, LoSance, Luigi Bosca, Lupa Wines, Maitri, Martino Wines, Mauricio Lorca Autor de Vinos, Mil Suelos, Mosquita Muerta, Otro Loco Más, Penedo Borges, Proemio Wines, Pulenta Estate, Re-Cordis, Rucas Malen, Trapiche, Triunvirato Wines, Trivento, Ver Sacrum, Vinos de la Luz, Weinert, Zorzal Wines y Zuccardi Valle de Uco..

La propuesta contó, en ambas jornadas, con un show de música muy destacados. Las reconocidas Débora Dixon y Luciana Palacios (integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado) se presentaron con su banda e hicieron bailar y cantar a los asistentes.

La feria de Chachingo continuará desarrollándose en distintas localidades de Argentina durante lo que resta del año. El próximo 12 de septiembre de llevará a cabo en Bariloche (en Sheraton Bariloche Hotel). Los días 17 y 18 de octubre en Mar del Plata (en el Haras Santa María del Mar). Mientras que la última de esta temporada será los días 27 y 28 de noviembre en Casa Vigil (en Mendoza).

Chachingo Wine Fair Buenos Aires contó con el auspicio de: Banco Macro, Ente Turismo Mendoza, La Vinícola, Club Vea Vinos, Casa Vigil, The Wine Time, Volf, Gabrielli PR Agencia de Comunicación, Winexplorer y Eco de los Andes.