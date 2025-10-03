Así es Cúbico Working Point: el megaproyecto industrial y comercial de Grupo Halpern en Luján de Cuyo

Cúbico Working Point, emplazado en Acceso Sur 7557, Luján Cuyo, surgió a través de una inversión de Grupo Halpern Argentina (proveedor mayorista de insumos para conducción, control y filtrado del agua). Hace algunos años, Sebastián Halpern adquirió el terreno, que también tiene acceso desde las calles Terrada y Malabia, con el propósito de construir allí, un espacio innovador.

En un predio de 100.000 m2 en total y 45.000 m2 cubiertos, el magaproyecto engloba galpones de almacenamiento y diferentes naves industriales, comerciales y de servicios.

Las empresas que ya están instaladas allí son Grupo Halpern, Guerrini Neumáticos, Entre dos (con fábrica y tienda), Universo Vigil (con área administrativa y oficinas) e Indoor Mendoza Padel Center. Este último desarrollo, recientemente inaugurado, sorprende por ser el primer complejo de pádel cerrado de la provincia y el más grande del país con 11 canchas, estacionamiento privado, restó, tienda y espacio de cowork.

En los próximos meses se sumará una compañía de Rosario dedicada a la comercialización y distribución de productos congelados de Paty y Vienissima.

Pensar en grande

En diálogo con Ecocuyo, Juan Ignacio Cosimano, gerente de la unidad Cúbico Working Point, destaca que las naves de almacenamiento cumplen con los estándares internacionales de calidad, seguridad y eficiencia de categoría triple A. Entre ellos, última generación en infraestructura, red contra incendios, calles asfaltadas superiores a 20 m de ancho, paneles térmicos e iluminación led.

“Ofrecemos un servicio integral, con depósito full service, áreas comunes, conectividad de fibra óptica, seguridad las 24 horas, control de ingreso y egreso, limpieza, recolección de residuos, sanitarios con duchas, comedor, salas de reuniones y capacitaciones.

Vengo del sector logístico y lo que me atrae de este nuevo desafío es la posibilidad de entregar un producto de altísima calidad con llave en mano para que el cliente solo se enfoque en su negocio”.

Señala, además, que bajo el paradigma de la economía circular, se trabaja en fortalecer la comunidad Cúbico. De este modo, todos los colaboradores acceden a descuentos y beneficios de las marcas que son parte del espacio.

Al consultarle por lo que viene, adelanta que el master plan prevé, para fines de 2026, la construcción de un strip center de 3 pisos adelante de las naves. “Proyectamos servicios y gastronomía en la planta baja, oficinas y consultorios médicos en los pisos siguientes y un gran bar en la terraza con vista a la Cordillera de Los Andes.

En el largo plazo, la idea es avanzar con varios Cúbicos Working Point en distintos puntos de la provincia y del país”, finaliza.