¿Qué marcas eligen Palmares? El centro comercial celebra 30 años con una ola de aperturas estratégicas

En un contexto de crecimiento de ventas en los centros comerciales, Palmares, con más de 160 locales y 10 millones de visitas anuales, se consolida en Mendoza como un referente regional. En el marco de sus 30 años el espacio continúa innovando y sumando marcas destacadas.

En gastronomía, por ejemplo, se están introduciendo nuevas propuestas que combinan innovación y marcas reconocidas. Ya se realizó la apertura de Shelby. Muy pronto inaugura White Shark Coffee y además habrá una remodelación en el local de Havanna.

Próximamente también se inaugurará una sucursal de Chipirón, restaurante de pescados y mariscos del reconocido winemaker Alejandro Vigil.

Además se sumará Vicolo, espacio que va a estar ubicado en la zona de la cúpula. Se trata de un mercado italiano, que va a tener diferentes opciones gastronómicas de Italia. Ofrecerá la opción de disfrutar de la gastronomía del lugar o de comprar los ingredientes para innovar en casa.

Entre las nuevas aperturas también se destaca la de “Giro Didáctico”, que es una propuesta de juguetería muy reconocida a nivel nacional. Y entre las marcas de ropa desde el centro de compras resaltan las llegada de Silenzio y de la marca internacional Carter’s (para niños).

A estas se sumarán un gran espacio de la marca uruguaya Indian (con un local de 700 m2) y la llegada de la reconocida Cristóbal Colón (con un espacio de más de 500 m2).

Para los próximos meses también se destacan los arribos de Avanim (Concesionario oficial de GWM, Haval y Mitsubishi).

También de un local de DHL (empresa de logística internacional) que estará ubicado en el ingreso de Panamericana. A su lado estará Jospeh Olivera (un destacado salón de belleza, especialista en peluquería y uñas). Por último se instalará, dentro del mall, Samsonite (marca de venta de equipajes de reconocida trayectoria).

Palmares, 30 años

Palmares cumple 30 años como uno de los espacios comerciales, gastronómicos y de servicios más importantes de Argentina. Lo que comenzó en 1995 como un centro comercial, hoy es un distrito urbano en plena expansión, que combina negocios, entretenimiento, salud, educación y experiencias de alto nivel.

Con una trayectoria marcada por la innovación y la diversificación, Mario Groisman (líder de Grupo Presidente) ha sabido apostar con convicción por sectores tan diversos como: retail, hotelería, agro y desarrollo inmobiliario, tanto en Argentina como en el exterior.

Uno de sus hitos fue la creación de Palmares que en estas tres décadas ha evolucionado y actualmente alberga más de 170 locales de marcas reconocidas a nivel nacional. Además, integra sectores, de servicios con entidades bancarias, una torre de oficinas pensada para pequeñas y medianas empresas, una sede universitaria y un centro de salud de alta complejidad, integrado por consultorios externos, diagnóstico por imágenes y cirugía ambulatoria.