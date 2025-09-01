Spa de lujo: la franquicia brasileña que planea abrir un local en Mendoza

Nuestra provincia se posiciona como un nuevo polo para el bienestar con la próxima llegada de Buddha Spa, que planea su expansión en el país bajo el formato de franquicia. Con más de dos décadas de trayectoria y una red de 140 locales en Brasil, la compañía ha puesto a nuestra provincia en su mapa de aperturas.

La marca, fundada en 2001 en San Pablo, es líder en América Latina gracias a su innovadora propuesta basada en la filosofía oriental. Sus servicios incluyen masajes terapéuticos, tratamientos faciales y corporales, experiencias sensoriales y programas de bienestar diseñados para mejorar la calidad de vida.

El plan de expansión de la compañía es ambicioso: proyecta la apertura de 10 locales en Argentina en menos de dos años. Las ciudades elegidas para este desembarco son Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza.

Buddha Spa es una cadena de spas urbanos de lujo que se especializa en ofrecer experiencias de relajación, bienestar y rejuvenecimiento. Actualmente, su red está en pleno proceso de expansión, con planes de abrir nuevas sucursales en Latinoamérica explorando así mercados internacionales en los próximos años.

“Nuestro objetivo es replicar en Argentina el estándar de experiencia sensorial y gestión operativa que nos posicionó como líderes en Brasil“, explicó Amanda Zanzotti, coordinadora de expansión de la marca.

El negocio del bienestar en cifras

Para los inversores y emprendedores mendocinos interesados en el sector, Buddha Spaofrece tres formatos de franquicia: local a la calle, local en centros comerciales y un modelo “store in store”.

La compañía brinda soporte integral a cada franquiciado, incluyendo análisis de local, capacitación técnica y administrativa, y apoyo en marketing.

La inversión inicial oscila entre los US$ 70.000 y US$ 120.000, con una rentabilidad promedio estimada del 15 al 25% y un recupero de inversión esperado en un plazo de 24 a 36 meses.

Para los interesados, la marca participará en la Expo Franquicias Argentina 2025 donde presentará su propuesta en detalle, los próximos 11 y 12 de setiembre en La Rural.