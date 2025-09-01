Mendoza impulsa su matriz productiva: llega el Foro Industrial 2025 con foco en sostenibilidad y desarrollo

El Gobierno de Mendoza ─a través del Ministerio de Producción─ participará en la Expo y Foro Industrial Mendoza 2025: Producción Sostenible, un encuentro que se realizará del 2 al 4 de setiembre en el Espacio Cultural Julio Le Parc y que reunirá a empresas, cámaras, universidades, especialistas y autoridades para impulsar el desarrollo económico y productivo de la provincia.

El encuentro está organizado de manera conjunta por la ASINMET, la FEM, el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén, la UIM, la CAFIM, la CAMEM y la UNCuyo. Cuenta con el auspicio de la CAEM, la ADIMRA, la CAME, el INTI y la CAPMIN.

El Foro Industrial busca consolidarse como un espacio de referencia para el sector, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor integral de proveedores locales y nacionales para que puedan responder a los proyectos actuales y futuros.

Mendoza, con su matriz productiva diversificada ─incluye agroindustria, metalmecánica, petróleo, energías renovables, TIC, servicios y una minería en desarrollo─ encuentra en ese espacio una oportunidad fundamental para potenciar la innovación, la competitividad y la sostenibilidad de sus actividades.

Además de funcionar como vidriera de la producción mendocina, el Foro Industrial pretende convertirse en un punto de encuentro permanente para el networking, la capacitación y los negocios, promoviendo así la articulación entre los sectores público y privado.

El Ministerio de Producción acompañará la iniciativa aportando la visión de política pública orientada a la generación de empleo, la promoción de inversiones y la sustentabilidad de los sectores productivos.

Con un programa que incluye conferencias, exposiciones y espacios de vinculación, la edición 2025 se enmarca en la trayectoria de los foros organizados por la ASINMET en torno a la metalmecánica y la minería, que han convocado a más de 15.000 participantes en total.

Actividades principales

• Paneles con expertos de cada sector industrial.

• Rondas de negocios entre potenciales clientes y proveedores.

• Exposición de productos y servicios de empresas industriales durante los tres días.

• Charla destinada a jóvenes estudiantes.

El ingreso es libre y gratuito. Algunas actividades requieren inscripción previa.

