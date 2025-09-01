¿Sos pyme y necesitás financiamiento? IDITS lanza catálogo con todas las herramientas disponibles en Mendoza

El Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) presenta su Catálogo de Financiamiento actualizado a agosto, donde difunde las herramientas financieras y de mercado de capitales vigentes en la provincia tanto para empresas como para emprendedores.

Este documento está organizado para que quienes lo consulten puedan visibilizar fácilmente las herramientas que necesitan, de acuerdo con la inversión que quieran realizar.

Por otro lado, el organismo invitó nuevamente a las pymes a ingresar aquí y sumarse así a un relevamiento para conocer las necesidades de financiamiento de las empresas locales. Con los resultados obtenidos, se les brindará asesoramiento personalizado en la búsqueda de las herramientas financieras más adecuadas a la inversión que necesiten realizar.

Este relevamiento va a permitir identificar proyectos de inversión y necesidades de capital de trabajo que actualmente tienen las pymes locales, para luego acompañarlas en la búsqueda y la obtención de herramientas y líneas de crédito, como también en el acceso a avales de garantías.

En este sentido, la responsable del Área Técnica, Florencia Padrós, sostuvo: “Este relevamiento está orientado a pymes formalmente constituidas, que cuenten con proyectos de inversión concretos y con la documentación legal necesaria para acceder a una línea de crédito”

“El objetivo es acompañar a las empresas que están en condiciones de dar el siguiente paso en sus planes de financiamiento, facilitando el acceso a las herramientas más adecuadas para concretar sus proyectos”, finalizó.

Para más información deberán escribir a areatecnica@idits.org.ar.