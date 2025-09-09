Una plataforma mendocina que conecta productores y consumidores fue elegida como la más innovadora del año

La Federación Económica de Mendoza entregó el Premio Joven Empresario 2025. Ocho emprendimientos fueron distinguidos en distintas categorías y Agrojusto, liderado por María Fernanda Bonesso, fue elegido como el proyecto más destacado de la provincia.

Nacida en Mendoza, Agrojusto se expandió a varios países de Latinoamérica con una plataforma que vincula a pequeños productores, comercios y consumidores, promoviendo precios justos, trazabilidad alimentaria y desarrollo sostenible. Reconocida por la ONU, el BID y premiada a nivel local e internacional, la startup se consolida como un modelo de innovación con fuerte impacto social.

En un ecosistema donde los pequeños productores suelen quedar relegados frente a los grandes intermediarios y cadenas de comercialización, una startup nacida en Mendoza está demostrando que es posible transformar la manera en que se produce, se vende y se consume. Se trata de Agrojusto, un emprendimiento que combina innovación tecnológica con un fuerte compromiso social, y que en pocos años logró expandirse desde la provincia cuyana hacia varios países de Latinoamérica.

La Federación Económica de Mendoza (FEM), a través de su Comisión Joven, llevó adelante una nueva edición del Premio Joven Empresario Mendocino, una iniciativa que reconoce el talento, la innovación y el compromiso de jóvenes empresarios y emprendedores de toda la provincia.

En esta edición, fueron distinguidos proyectos que demuestran impacto positivo en sus comunidades, apuestan al desarrollo productivo, generan empleo y articulan nuevas tecnologías con compromiso social y ambiental.

El Premio Joven FEM 2025 fue otorgado a Agrojusto, una plataforma que promueve el comercio justo y sostenible entre productores y consumidores, encabezada por María Fernanda Bonesso, quien representará a Mendoza en la instancia nacional del Premio Joven Empresario Argentino, organizado por CAME.

Los ganadores por categoría fueron:

Iniciativa Emprendedora: Mamá Entrena, de Micaela Carleti

Mamá Entrena, de Micaela Carleti Relevo Generacional: Friolatina, de Bárbara Bernardi

Friolatina, de Bárbara Bernardi Desarrollo Tecnológico : DEV Factory, de Matías Armani

: DEV Factory, de Matías Armani Honor de Oficio : Demaq SAS, de Damián Escobar

: Demaq SAS, de Damián Escobar Innovación y Diseño : Simulandia, de Raúl Toledano

: Simulandia, de Raúl Toledano Triple Impacto: Agrojusto, de María Fernanda Bonesso

Agrojusto, de María Fernanda Bonesso Desarrollo Productivo Regional: JAF Transportes, de Agustín Fernández

JAF Transportes, de Agustín Fernández Proyección Internacional: Innovaducate, de Agustín Putrino

Durante la ceremonia, representantes de la FEM destacaron que “estos premios son una herramienta para visibilizar, valorar y potenciar el rol que los jóvenes empresarios tienen en la transformación productiva de Mendoza”. Asimismo, se resaltó el carácter federal y diverso de los proyectos, provenientes de distintos departamentos y sectores.

La Comisión Joven reafirmó su compromiso de seguir impulsando espacios de participación que fortalezcan el ecosistema emprendedor mendocino, acompañando a las nuevas generaciones que deciden invertir, crear y generar empleo en la provincia.