¿Pagarías $102.000 por un Malbec? Zuccardi lanza un vino aluvional que sorprende

Aluvional San Pablo se suma al segmento de vinos de parajes de Zuccardi Valle de Uco, junto a Aluvional Paraje Altamira y Aluvional Gualtallary.

Esta línea de vinos muestra diferentes microrregiones del Valle de Uco, con la variedad Malbec como vehículo.

En el caso de San Pablo, las uvas se obtienen del sector más cercano a la montaña de la IG que se encuentra a tan solo 700 m del frente montañoso.

Debido a esta proximidad, este lugar cuenta con un clima frío y extremo. Su paisaje, rico en árboles y arroyos, forma un verdadero oasis en las faldas de la Cordillera de los Andes. Sus suelos aluviales, originados por el río Las Tunas, presentan una capa de grava mediana cubierta de material calcáreo a partir de los 80 cm de profundidad.

En el vino, estas características se traducen en aromas frescos y herbales, austeridad, delicadeza de taninos, textura y gran elegancia. Una expresión de Malbec diferente, que refleja la identidad de este paraje.

Aluvional San Pablo se comercializa en vinotecas seleccionadas en todo el país. Precio sugerido: $102.000.

Acerca de Zuccardi Valle de Uco

Desde que plantó su primer viñedo en Mendoza en 1963, la familia Zuccardi ha sido líder en la vitivinicultura argentina, conocida por la innovación y su compromiso al desarrollo sostenible.

Con una rica historia de técnicas visionarias de viniﬁcación y exploración de terroirs de gran altitud en el Valle de Uco, Zuccardi Valle de Uco cultiva vinos de montaña que expresan un verdadero sentido de lugar, reconocidos consistentemente como algunos de los vinos más excepcionales del mundo.