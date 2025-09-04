El lanzamiento de Renacer que busca conectar con los nuevos hábitos de consumo

Bodega Renacer presenta Punto Final Moscatel, un espumante natural que se suma a la reconocida línea Punto Final, pensada para ofrecer vinos accesibles y en línea con los nuevos hábitos de consumo.

Proveniente de viñedos ubicados en Bahía, Brasil, este espumante natural sorprende por su perfil ligero, dulce y con solo 7,5% de alcohol, ideal para quienes buscan una experiencia refrescante y diferente. Además, al nacer en una zona tropical con condiciones ideales para una cosecha permanente, garantiza frescura y calidad constante durante todo el año.

Elaborado a partir de uvas Moscatel mediante el método tipo Asti —que interrumpe la fermentación alcohólica para preservar los azúcares naturales y lograr su dulzor característico junto a una delicada efervescencia—, Punto Final Moscatel se destaca por su burbuja suave y su intensa expresión aromática. Notas florales y frutadas lo convierten en un espumante encantador, refrescante y sumamente fácil de disfrutar.

Una de sus características más distintivas es su versatilidad: se adapta a múltiples ocasiones, desde un brunch, un aperitivo informal o una celebración espontánea.

Con esta nueva etiqueta, Bodega Renacer reafirma su compromiso con la innovación, explorando diferentes terroirs y sumando vinos que conectan con las nuevas formas de disfrutar.