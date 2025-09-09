Con Tango Energy como nuevo dueño, Aconcagua Energía ratificó su plan de inversiones en Mendoza

Tras el proceso de reestructuración que vivió Aconcagua Energy en las últimas semanas, el Gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, recibió una comitiva de los nuevos dueños de la empresa energética, encabezada por su CEO Pablo Iuliano.

De la reunión participaron también el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sanchez Bandini, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio. Por el lado Aconcagua Energy Diego Celaá, CFO; Andrés Ponce, Gerente de Operaciones y Juan Crespo, Gerente de Relaciones Institucionales e Inversión Social.

Al finalizar el encuentro, Latorre aseguró que los nuevos directivos “destacaron cuáles son las perspectivas que tienen respecto a las inversiones de la empresa en Mendoza, las acciones que van a realizar para mantener los niveles de producción e incluso buscar incrementarlos”.

“A su vez, los directivos destacaron el potencial no convencional de la provincia de Mendoza y nos comentaron los trabajos que se están proponiendo para desarrollar esas oportunidades, con especial foco en el NOC del área de Payún Oeste”, agregó Latorre.

Por su parte, Pablo Iuliano, nuevo CEO de Aconcagua Energía, destacó que “Mendoza con el no convencional tiene una oportunidad que no se ha explorado del todo, ni desarrollado. Para entender cómo funciona el sistema no convencional se requiere seguir avanzando. Sabemos que el recurso está, y creemos que se trata de una gran oportunidad para el futuro energético de la provincia”.

Iuliano también resaltó la importancia de fortalecer la producción convencional. “Hay un negocio que todavía tiene margen para crecer. Debemos ser eficientes y avanzar en la incorporación de capital y materiales; vamos a estabilizar la producción. Eso es clave para apuntalar el desarrollo inmediato”, aseguró.

Aconcagua Energy ratificó su interés en seguir apostando por Mendoza, aprovechando la solidez de sus profesionales y las condiciones naturales de la provincia, que la posicionan como un actor estratégico en el mapa energético nacional.

Sobre el plan de trabajo

El hidrocarburífero Payún Oeste, ubicado en Malargüe, tenía previsto invertir USD 8 millones en los próximos 10 años, de los cuales USD 7 millones se ejecutarán en los primeros 5.

El plan de trabajo, que contempla la reactivación de pozos inactivos, estudios geológicos avanzados, la perforación de un nuevo pozo, la instalación de infraestructura de superficie y el saneamiento de pasivos ambientales, se mantendrá tal como fue planificado.

Se trata de un bloque que llevaba más de una década sin actividad y cuya puesta en valor aportará producción incremental, generación de empleo y nuevas regalías para la provincia.

Además, Payún Oeste se ubica sobre la lengua mendocina de Vaca Muerta y presenta potencial no convencional validado por estudios provinciales, con parámetros de calidad de roca favorables para proyectos no convencionales.

Además de Payún Oeste, Aconcagua Energía opera en Mendoza las áreas Chañares Herrados, Puesto Pozo Cercado Oriental, Atuel Norte Explotación y Confluencia Sur, lo que representa más de USD 130 millones comprometidos en proyectos de oil & gas donde han sobrecumplido los montos de inversión.

En el campo de las renovables, la empresa concluyó la construcción y puesta en marcha de los parques solares Aconcagua I (90 MW) y Aconcagua III (25 MW), ambos en Luján de Cuyo, que ya inyectan energía al sistema eléctrico nacional.

Reestructuración financiera y nuevos accionistas

La visita de Iuliano se dio en el marco del proceso de reestructuración financiera y comercial que llevó adelante la compañía, con un nivel de adhesión superior al 94,4% de su pasivo. En este contexto, Tango Energy adquirió el 93% del capital social de Aconcagua Energía y de su subsidiaria Aconcagua Energía Servicios, convirtiéndose en accionista controlante.

La operación incluyó una capitalización de USD 36 millones, recursos que —según destacó la empresa en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores— fortalecerán el patrimonio y respaldarán una visión de crecimiento sostenido, con foco en eficiencia operativa, desarrollo de Vaca Muerta, sustentabilidad y consolidación de la red de operaciones en Argentina.

En paralelo, la asamblea de accionistas aprobó un aumento de capital mediante la emisión de más de 26,6 millones de acciones ordinarias Clase A, suscriptas íntegramente por Tango Energy. Con esta integración de $12.138 millones, el capital social de Aconcagua Energía se elevó de $2 millones a $28,5 millones.