Luigi Perocco se suma a Martino Wines y lanza Sotavento, su proyecto personal inspirado en la náutica

Luigi Perocco dejó su puesto al frente de la bodega y de los viñedos de The Wine Plan, un ambicioso proyecto de capitales cordobeses que adquirieron una bodega de más de 3,5 millones de litros en Reducción, Rivadavia, en la zona Este de Mendoza, con viñedos en esa región y en Valle de Uco, para quedarse allí como asesor externo, a la vez que se hizo cargo de la gerencia enológica de Martino Wines.

Luigi anteriormente estuvo trabajando en el sector de vinos premium junto al gran Roberto de la Mota en Mendel Wines por una década..

Recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias, realizó vendimias en California, Cataluña y Friuli, en Italia.

Perocco en su tiempo libre practica deportes náuticos, específicamente navegación a vela, por lo que además acaba de lanzar su proyecto personal de vinos, a los que bautizó Sotavento, que acaba de presentar en la última ExpoWine, uniendo la pasión por los vinos y por la náutica.

Martino Wines es una bodega de vinos premium, de espíritu inquieto y explorador que valoriza la diversidad y esencia del terroir de Mendoza.

La misión de la bodega es ofrecer constantes novedades al público y la mejor calidad en cada variedad, haciendo productos en partidas limitadas sabrosos y seductores para disfrutar. Para ello, la bodega propone un portafolio de vinos de perfil europeos explorando y revalorizando nuevas variedades autóctonas de Mendoza como la cepa Marselan, haciéndola protagonista de un vino premium dentro de su línea Martino Varietales, compuesta por Pedro Ximénez, Sangiovese, Garnacha, Petit Verdot, Cabernet Franc y un rosé de Merlot y Pinot Noir.

Ubicada en Mayor Drummond, Luján de Cuyo la bodega es una estructura de 1901 restaurada en 2012 respetando su integridad arquitectónica y materiales originales.

En 2015 ampliaron las instalaciones, incrementando la capacidad productiva y atrayendo a reconocidos productores de vinos de alta gama para realizar el proceso de sus vinos en la bodega.

Tienen dos viñedos, uno de ellos La Violeta de 7 hectáreas ubicadas en Agrelo, Luján de Cuyo, una de las regiones vinícolas más distinguidas de Argentina, especialmente reconocida por la excepcional elaboración del Malbec y la producción de vinos Premium, con una rica historia que se remonta a 1926, son considerados entre los más antiguos de la región. Se han dedicado exclusivamente a la producción de uvas Malbec, dando origen a algunos de los vinos más destacados y reconocidos a nivel mundial.

La otra finca, Altos de Barrancas (Maipú) se extiende 47 hectáreas, un rincón de tierra que desde 1996 alberga 38 hectáreas de viñedos, diversificados con distintas variedades de uvas. La singularidad de este paraje se revela en la superficie salpicada de piedras, una característica que encuentra su origen en la proximidad al río Mendoza.

Chardonnay, Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Malbec son las variedades que prosperan en este suelo fértil. Cada una de estas cepas, influenciada por la fusión única de suelo y clima, aporta su carácter distintivo a los vinos de Martino Wines.