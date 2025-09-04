Flor de Feria desembarca en Portal Los Andes con un paseo de compras de emprendedores locales

Flor de Feria ha sido elegida por Portal Los Andes para llevar a cabo un nuevo proyecto en el interior del shopping de Godoy Cruz: Portal Los Andes Emprende, un paseo de compras conformado por un selecto grupo de emprendedores locales que siempre acompaña a la tradicional feria mendocina.

Allí, el visitante podrá apreciar y adquirir una gran oferta de productos como joyas, indumentaria de diseño, juguetes artesanales, objetos de decoración, piezas de cerámica, accesorios, tejidos y mantelería, entre otros.

Específicamente, el pasillo frente a las cajas de Jumbo será el escenario para Portal Los Andes Emprende y se podrá visitar el 6 y 7 de septiembre, de 10 a 21.30, de manera libre y gratuita.

“Desde hace ya algunos años, Flor de Feria ofrece cápsulas de emprendimientos con gran talento local, ya que es muy valorado por el público en general. Poder hacerlo en un espacio cerrado, con toda la propuesta comercial, gastronómica y de servicio como la que tiene Portal Los Andes es doblemente interesante. Estamos muy contentas con esta nueva posibilidad”, dijeron Belén Iacopini y Florencia Da Souza, organizadoras de Flor de Feria.

Invitación: 6 y 7 de septiembre, de 10 a 21.30, Portal Los Andes Emprende por Flor de Feria, en Portal Los Andes, ubicado en Balcarce 897, de Godoy Cruz.

Informes: IG @flordeferiamza