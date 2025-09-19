Mendoza será pionera en salud reproductiva con una incubadora de inteligencia artificial

CREO Fertilidad Asistida incorporará la primera incubadora con inteligencia artificial en Cuyo y Neuquén, posicionando a Mendoza como polo de innovación médica en el país.

La tecnología, utilizada en los principales centros del mundo, permite observar el desarrollo embrionario minuto a minuto sin alterar su entorno, lo que mejora la estabilidad, seguridad y precisión de los tratamientos.

Gracias al uso de inteligencia artificial, la incubadora Miri® TL con sistema Time-Lapse analiza miles de datos para seleccionar los embriones con mayor potencial, aumentando significativamente las tasas de éxito y las posibilidades de lograr un embarazo.

Con esta incorporación, CREO refuerza su compromiso con la innovación en salud reproductiva y consolida su liderazgo en la región. Mendoza, junto a Neuquén y Córdoba, se proyecta como referente nacional en medicina reproductiva de alta complejidad.

Desde la institución destacan que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de las personas, acompañando cada decisión con respaldo profesional y humano. La nueva incubadora estará disponible próximamente en sus instalaciones.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al +54 9 261 611 9695 o visitar www.creofertilidad.com.ar.