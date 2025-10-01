Más allá de la prepaga: ¿cuáles son los beneficios de contar con un seguro de salud?

Atravesar procesos complejos de salud representa grandes desafíos para las personas y familias que deben afrontarlos, aun cuando cuentan conobra social o medicina prepaga.A menudo, estas coberturas garantizan las prestaciones médicas, pero no contemplan otros gastos adicionales que siempre surgen. Traslados, estadías lejos de casa, contratación de niñeras o dificultades financieras ante la imposibilidad de trabajar se presentan como imprevistos que pueden generar complicaciones económicas.

Frente a este problema, los seguros indemnizatorios de salud aparecen como una herramienta fundamental para brindar la tranquilidad y hacer frente a todos los costes adicionales e imprevistos que aparecen ante una cirugía y/o tratamientos prolongados. Se trata de productos que se activan cuando el asegurado atraviesa un evento de alta complejidad médica y brindan una indemnización económica prestablecida de uso libre.

El dinero entregado puede utilizarse para costear gastos médicos no cubiertos, tratamientos especiales, acompañamiento familiar o incluso sostener la economía del hogar durante el proceso de recuperación, constituyendo así un factor de tranquilidad fundamental en el momento que más se necesita.

MAPFRE cuenta con dos renovados seguros de salud:

Cada servicio aporta valor único, y juntos te brindan una protección más fuerte y equilibrada. Ambos están pensados para funcionar de manera independiente a la prepaga u obra social que tenga la persona,brindando respaldo económico y complementando las prestaciones existentes. Cabe señalar que, además, hasta determinadas sumas aseguradas, la suscripción de los planes será automática. Cuidado Intensivo cubre cirugías complejas y trasplantesy posee servicios adicionales como: traslados en ambulancia, emergencias a domicilio, Mediphone las 24 horas y segunda opinión médica; eI integral Salud protege ante enfermedades graves como infarto, ACV, cáncer, hemodiálisis y trasplantes. Además, contempla segunda opinión médica y asistencia de código rojo.

Ambos productos ofrecen cobertura indemnizatoria, lo que significa que el asegurado recibe un capital de libre uso para afrontar gastos según considere, sin necesidad de rendición de cuentas.Además, son productos modulares, por lo que cada persona puede adecuar su contratación a sus necesidades.

En definitiva, estos seguros de salud se posicionan cada vez más fuerte como una alternativa innovadora para garantizar la tranquilidad económica y restar una preocupación en situaciones complejas.