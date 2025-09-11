Cata, maridaje y talento femenino: el ciclo Dionisias llega a Urrutigoity Cocina con vinos que cuentan historias

En esta primera edición se presentará las enólogas Miriam Gómez y Gabriela Celeste, quienes compartirán los vinos de su autoría, Sólo una Vez y Escarlata, acompañados por creaciones gourmet de la chef María Urrutigoity.

El Ciclo continuará con la presencia de reconocidas hacedoras de vinos: están confirmadas Andrea Tansini de Bodega Doña Paula, Magdalena Viani de Bodega Trivento, Ana Paula Bartolucci, chef de cave de Bodegas Chandon, Andrea Ferreyra, de Finca La Celia y Mujeres de la Viña, el colectivo de mujeres productoras de San Carlos con sus vinos de autor.

En cada uno de los encuentros, que tendrán lugar una vez al mes, se realizará una degustación de vinos guiada por sus creadoras acompañado de creaciones gourmet.

Este ciclo de Cata y Maridaje está dirigido a público en general, tanto a amantes del vino y la cocina, como a expertos, que tendrán la oportunidad de hacer preguntas y profundizar conocimientos sobre vitivinicultura y gastronomía.

Claves de la primera edición

Martes 16 de septiembre.18.30 horas. Restaurante Urrutigoity Cocina, ubicado en Vistapueblo Ciudad (San Martín 6271, M5505 Luján de Cuyo, Mendoza).

Entradas disponibles de forma anticipada en entradaweb (Comprar entradas para CICLO DIONISIAS & URRUTIGOITY COCINA) 15% off comprando entradas pares.

Cupos limitados.

Síguenos en Instagram : @dionisiaswinefair - @urrutigoitycocina

Dionisias Wine Fair es la primera feria de vinos de Mujeres de Argentina. Degustación de vinos sólo para mayores de 18 años.