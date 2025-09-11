jueves 11 de septiembre de 2025 - Edición Nº5638
Vinos | 11 sep 2025

Vinventions lanza su Reporte de Sostenibilidad 2024 y celebra 25 años de innovación responsable

08:00 |La compañía presenta su nuevo informe corporativo con foco en transparencia, impacto ambiental y compromiso con el desarrollo sustentable. Un hito que reafirma su liderazgo global en soluciones para la industria vitivinícola.

En el marco de su 25° aniversario, Vinventions lanza el Reporte de Sostenibilidad Corporativa 2024, una herramienta clave para comunicar con transparencia el impacto de sus acciones y reafirmar su compromiso con un futuro más justo, innovador y responsable.

El documento detalla avances concretos en gestión ambiental, economía circular, inclusión y desarrollo territorial, además de los desafíos que guían su estrategia global hacia una vitivinicultura más sustentable.

Podés acceder al informe completo en el siguiente LINK

