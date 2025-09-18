Nuevo mapa del vino sanjuanino: 6 valles, más de 30 bodegas top y una identidad en expansión

Se realizó la 26º edición de la Evaluación de Vinos de San Juan (EVISAN), la cual reúne a instituciones académicas, organismos vitivinícolas y productores con el objetivo de fortalecer la identidad vitivinícola de la provincia.

Impulsada por la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo, con el apoyo del Ministerio de Producción Trabajo e Innovación de la provincia, los informes técnicos de EVISAN constituyen un registro único que evidencia la evolución enológica de la provincia. En cada edición, además de evaluar la cosecha, se analizan las particularidades de los distintos valles sanjuaninos mediante perfiles sensoriales.

“Este enfoque permite vincular investigación y producción, favoreciendo la mejora continua del sector y consolidando un espacio de transferencia tecnológica y responsabilidad social”, destacó Juan Carlos Hidalgo, Director de Desarrollo Vitivinícola de San Juan.

Una evaluación técnica con impacto

Bajo la modalidad de cata a ciegas, especialistas en enología, alimentos y sommellerie evalúan atributos clave como color, intensidad aromática, equilibrio en boca y carácter varietal.

Organizado por la Universidad Católica de Cuyo y acompañado por el Ministerio de Producción, EVISAN no es un concurso, sino un proyecto de investigación que reúne durante tres días a enólogos, productores, sommeliers y especialistas para evaluar los vinos de la última añada.

“Los resultados obtenidos no solo permiten monitorear la calidad de cada añada, sino también comprender la influencia de factores edáficos y climáticos en los vinos sanjuaninos, aportando información estratégica para la toma de decisiones en bodegas y viñedos”, remarcó Hidalgo.

La edición 2025 convocó a productores y bodegas de toda la provincia, que presentaron 92 muestras de vinos de la nueva cosecha. El análisis sensorial se realizó en el Laboratorio CRESA-FCQyT-UCCuyo, bajo la coordinación de las licenciadas Natalia Páez y Natalia Oliver, con la colaboración de estudiantes y un panel de profesionales del sector.

En total, participaron 34 bodegas, que aportaron 92 muestras de los seis valles vitivinícolas de San Juan, cada uno representado por un varietal de la añada actual:

Valle de Tulum: Pinot Gris

Valle de Ullum: Sauvignon Blanc

Valle del Pedernal: Syrah

Valle de Iglesia: Malbec

Valle de Zonda: Malbec

Valle de Calingasta: Malbec

Según el informe técnico de esta edición, los vinos sanjuaninos se distinguen por su color notable, la gran complejidad e intensidad aromática, un equilibrio armónico en boca y un carácter varietal definido. A la vez, cada valle imprime su propio sello: esta diversidad enriquece la identidad vitivinícola de San Juan y refuerza su proyección en el mapa del vino argentino.

Un espacio de encuentro y difusión

Como parte de EVISAN 2025, se desarrolló el Seminario Técnico “San Juan y sus Valles” en la Estación San Martín, un ámbito de debate y degustación para profesionales, productores y académicos, donde se presentaron los primeros resultados de la evaluación.

La 26ª edición incluyó además la Feria Enogastronómica EVISAN 2025, realizada en el Salón Grazia, que abrió sus puertas al público con degustaciones, propuestas gastronómicas y actividades culturales. De este modo, EVISAN reafirma su doble vocación: aportar información técnica de calidad y fortalecer el vínculo de los vinos sanjuaninos con la comunidad.