Del vino al agua: Alejandro Vigil lleva la marca 3400 a la élite global de las bebidas premium

Argentina tuvo una presencia destacada en el Bled Water Forum (BWF), el encuentro global más prestigioso del sector del agua premium, donde participaron más de 300 marcas de 38 países. Entre ellas, las argentinas 3400 (de Mendoza) y Zanetti alcanzaron la final, primera en las categorías con y sin gas, consolidando el lugar de nuestro país en el mapa mundial de las aguas minerales.

El Bled Water Forum se ha convertido en el espacio donde cada año se concentran las expectativas de la industria del agua premium.

La edición 2025 contó con la participación de personalidades internacionales, entre ellas la presidenta de Eslovenia, Nataša Pirc Musar, y su esposo el primer damo y destacado químico especialista en agua Aleš Musar, patrocinadores del evento, además del científico Takuzo Aida, del Centro de Ciencias de Materiales Emergentes (CEMS) del instituto RIKEN, en Wako, Japón., responsable del hallazgo de un plástico biodegradable que podría revolucionar el sector.

Las marcas argentinas que viajaron a Eslovenia fueron 3400, Zanetti, Orizon, Graziani, Alvura, Pirenco, Agua KO, Kill Sed, Seductive y AqA, bajo la iniciativa Argentine Waters (AWA), que contó en su nacimiento con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Económicas (SUPI) del Ministerio de Relaciones Exteriores. También participaron reconocidas aguas internacionales como Vichy Catalan, Donat, Radenska, Perlage, Borsec, Marzia, La Sasse, y de América Latina, la ecuatoriana Splendor, que sumó representación regional en el evento.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado de primer nivel, integrado por referentes de la Korean International Sommelier Association (KISA) como su presidente Mr. JaeYoun Ko y Haneul Kim, junto con especialistas de la European Water Sommelier Association (EWSA), liderada por Marko Gajic. El tasting se realizó en colaboración con Aquinity8, cuya selección incluyó a las marcas argentinas finalistas.

Entre las aguas argentinas, 3400 obtuvo una mención especial por su envase (en vidrio) y por sus características únicas: un agua con 3400 años de antigüedad y un perfil de sabor complejo con notas minerales y salinas. Los sommeliers destacaron su valor en la categoría “Hydration with purpose”, que reconoce aguas consumidas en pequeñas cantidades por sus propiedades, burbujas y maridajes específicos. El jurado recomendó especialmente su combinación con carnes rojas, frutos de mar grillados y vinos tintos de cuerpo intenso.

Para 3400, llegar a la final significa abrir las puertas al mundo con una oportunidad concreta de expansión internacional y de exportación hacia mercados que demandan aguas premium diferenciadas. En ese camino, la experiencia y visión de Alejandro Vigil, reconocido enólogo y referente de la vitivinicultura argentina, ha sido clave. Vigil impulsa el agua como un producto estratégico que complementa la creciente industria del vino, en la que Argentina se destaca a nivel global.

El rol argentino en Bled se suma al reciente Congreso Binacional de Enoturismo de San José, Entre Ríos (mayo 2025), donde las mismas aguas premium del país tuvieron una presencia protagónica, marcando la consolidación de una estrategia internacional de posicionamiento.

“La participación de nuestras aguas premium en Bled demuestra que Argentina no solo es tierra de grandes vinos, sino también de aguas minerales capaces de competir en las máximas ligas internacionales. Que 3400 y Zanetti hayan llegado a la final y que hayan sido invitadas al catálogo de Aquinity 8 es un reconocimiento al potencial de nuestra industria”, señaló Gonzalo Meschengieser, CEO de la Cámara Argentina del Agua.

Por su parte Marko Gajic, impulsor de BWF y reconocido líder del sector del agua a nivel mundial ha reconocido que 3400 “es una marca que lleva la identidad argentina al mundo de la mejor manera posible, acercando a los consumidores un producto de calidad internacional” y que “BWF seguirá creciendo y que en 2026 esperamos aumentar aún más la cantidad de marcas y conocimiento que hagan de este lugar el epicentro de la evolución del agua a nivel mundial”.

Con esta performance, Argentina refuerza su apuesta a desarrollar un sector exportador de aguas minerales premium, con identidad propia y creciente reconocimiento internacional.